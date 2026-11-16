Wenn es brennt, muss ein Feuerlöscher schnell und einfach funktionieren. Doch nicht jedes Gerät lässt sich im Ernstfall problemlos bedienen. Das zeigt ein Test des SRF «Kassensturz» und des K-Tipp vom 10. November 2026. Die sieben untersuchten Schaumfeuerlöscher konnten zwar alle Testbrände löschen. Ein Produkt erhielt dennoch die Gesamtnote «ungenügend».

SRF Kassensturz: Ein Feuerlöscher fällt durch

Der ABF-Schaumfeuerlöscher der Marke Emme erreicht im Test lediglich die Note 3,8. Das Problem liegt nicht bei der Löschleistung: Sowohl brennende feste Stoffe als auch brennbare Flüssigkeiten konnte das Gerät zuverlässig löschen. Entscheidend für die schlechte Bewertung war vielmehr ein Mangel in der deutschen Gebrauchsanweisung.

Damit der Feuerlöscher funktioniert, muss zunächst ein roter Knopf angeschlagen werden. Erst dadurch wird der Behälter unter Druck gesetzt. Genau dieser wichtige Schritt fehlt jedoch in der aufgedruckten deutschen Anleitung. Wird dieser Schritt ausgelassen, bleibt der Behälter ohne den notwendigen Druck und es tritt kein Löschschaum aus. Im Brandfall kann das gefährliche Folgen haben. Der Vertreiber ABC-Brandschutz reagierte auf das Testergebnis. Nach eigenen Angaben veranlasste das Unternehmen umgehend eine Anpassung der Kurzanleitung.

Die vollständigen Testergebnisse und weitere Informationen zu den einzelnen Feuerlöschern finden Sie im Testbericht von SRF «Kassensturz».