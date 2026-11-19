Seit Donnerstag, 19. November, ist GTA 6 in der Schweiz für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Auf Twitch war das Spiel schon am Mittwoch zu sehen. Zu den deutschsprachigen Streamern, die vor dem hiesigen Verkaufsstart loslegten, gehörten MontanaBlack, Trymacs und Zarbex.

MontanaBlack schwärmt von der Grafik auf der PS5 Pro

Schon nach dem Intro lobte MontanaBlack die Optik auf seiner PlayStation 5 Pro. Wenige Minuten später verglich er das Bild mit einem Kinofilm. Beim Erkunden des Prologs nahm er sich Zeit für Details in der Umgebung und fragte seinen Chat nach dessen erstem Eindruck.

« Bei mir sieht das aus wie ein Kinofilm.»

Für Trymacs hat sich das Warten gelohnt

Auch Trymacs spielte GTA 6 bereits am Mittwoch auf Twitch. Im Titel seines YouTube-Videos vom Donnerstag nennt er den Rockstar-Titel «Game of the Year» und schreibt, dass sich 13 Jahre Warten gelohnt hätten.

Auch ein Schweizer Team streamte GTA 6 vor dem Verkaufsstart

Philipp Rüegg, Domagoj Belancic und Simon Balissat vom Digitec-Magazin zeigten am Mittwoch drei Stunden Gameplay auf Twitch und YouTube. Ihr Stream begann um 12 Uhr Schweizer Zeit, als das Spiel in Neuseeland bereits freigeschaltet wurde.