Ob eine wichtige Information oder ein interessanter Bildschirminhalt: Screenshots gehören für viele Smartphone-Nutzer zum Alltag. Auf Samsung-Geräten gibt es dafür eine Alternative zur üblichen Tastenkombination.

Samsung: So aktivierst du die Screenshot-Funktion

Mit der richtigen Einstellung genügt es, die Handkante über das Display zu bewegen. Damit die Bildschirmaufnahme per Geste funktioniert, muss die entsprechende Option auf dem Smartphone eingeschaltet sein. Öffne dazu die Einstellungen und wähle den Menüpunkt «Erweiterte Funktionen». Unter «Bewegungen und Gesten» findest du die Screenshot-Funktion, die du bei Bedarf aktivieren kannst.

Anschliessend lässt sich die Funktion direkt ausprobieren. Streiche mit der Handkante über den Bildschirm. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bewegung von links nach rechts oder in die entgegengesetzte Richtung erfolgt. Das Smartphone erstellt daraufhin automatisch einen Screenshot. Die fertige Bildschirmaufnahme wird im Ordner «Screenshots» abgelegt und kann dort wieder aufgerufen werden.

Nicht jedes Samsung-Smartphone unterstützt die Geste

CHIP hat die Funktion auf zwei Samsung-Modellen ausprobiert: dem Galaxy S21 5G und dem Galaxy A14 5G. Auf beiden Geräten liess sich die Bildschirmaufnahme mit der Handkante auslösen. Allerdings ist nicht garantiert, dass die Methode auf sämtlichen Samsung-Smartphones funktioniert. Wer die Option in den Einstellungen findet, kann künftig auf die Tastenkombination verzichten und Bildschirmaufnahmen mit einer einzigen Wischbewegung erstellen.