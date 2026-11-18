Roger Federer gehört zu den bekanntesten Schweizern weltweit. Auf Instagram reicht sein Name trotzdem nicht für die Spitze: Rund 13,3 Millionen Accounts folgen dem früheren Tennisprofi. Unter anderem erreichen Alisha Lehmann und Nico Capone ein grösseres Publikum. Noch deutlich weiter vorne liegt ein Mann, der Schokolade in aufwendige Kunstwerke verwandelt.

Zehn Schweizer Instagram-Stars nach Followerzahl

Die folgende Auswahl berücksichtigt Schweizer Persönlichkeiten einschliesslich Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern. Die zehn Accounts sind nach ihrer weltweiten Followerzahl sortiert. Unternehmensprofile und andere Plattformen wie TikTok bleiben unberücksichtigt.