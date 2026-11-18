Roger Federer gehört zu den bekanntesten Schweizern weltweit. Auf Instagram reicht sein Name trotzdem nicht für die Spitze: Rund 13,3 Millionen Accounts folgen dem früheren Tennisprofi. Unter anderem erreichen Alisha Lehmann und Nico Capone ein grösseres Publikum. Noch deutlich weiter vorne liegt ein Mann, der Schokolade in aufwendige Kunstwerke verwandelt.
Zehn Schweizer Instagram-Stars nach Followerzahl
Die folgende Auswahl berücksichtigt Schweizer Persönlichkeiten einschliesslich Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern. Die zehn Accounts sind nach ihrer weltweiten Followerzahl sortiert. Unternehmensprofile und andere Plattformen wie TikTok bleiben unberücksichtigt.
1. Amaury Guichon: rund 19,1 Millionen Follower – @amauryguichon
2. Ivan Rakitic: rund 16,5 Millionen Follower – @ivanrakitic
3. Alisha Lehmann: rund 14,9 Millionen Follower – @alishalehmann7
4. Nico Capone: rund 13,5 Millionen Follower – @nicocapone.comedy
5. Roger Federer: rund 13,3 Millionen Follower – @rogerfederer
6. Dean Schneider: rund 11,8 Millionen Follower – @dean.schneider
7. Nabilla Vergara: rund 9,5 Millionen Follower – @nabilla
8. Manon Bannerman: rund 7,1 Millionen Follower – @meretmanon
9. Jodok Vuille: rund 6,8 Millionen Follower – @jodokcello
10. Michelle Hunziker: rund 6,0 Millionen Follower – @therealhunzigram
Recherche vom 18. November 2026. Gerundete Angaben mit unterschiedlichen Aktualisierungszeitpunkten. Die Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Schokolade schlägt Tennis: Wer ist Amaury Guichon?
Ein Blick auf Amaury Guichons Arbeit erklärt, weshalb ihm Menschen aus aller Welt folgen. Der Chocolatier baut riesige, detailreiche Skulpturen aus Schokolade. Auf Instagram verfolgen rund 19,1 Millionen Accounts seine Arbeit – deutlich mehr als jene von Federer.
Guichon ist französisch-schweizerischer Herkunft. Seine Mutter ist Schweizerin, aufgewachsen ist er in der französischen Haute-Savoie. Einen Teil seiner Ausbildung absolvierte er in Genf. Heute betreibt er in Las Vegas eine Pâtisserie-Akademie und wurde auch durch die Netflix-Sendung «School of Chocolate» bekannt.
Auch Ivan Rakitic wird nicht von allen sofort mit der Schweiz verbunden. Der frühere Barcelona-Profi ist schweizerisch-kroatischer Doppelbürger und wuchs in Möhlin im Aargau auf. Er spielte zunächst für Schweizer Nachwuchsauswahlen, bevor er sich für die kroatische Nationalmannschaft entschied. Sein Instagram-Profil kommt auf rund 16,5 Millionen Follower.
Hinter den Millionen stecken unterschiedliche Karrieren
Nicht alle in dieser Auswahl wurden zuerst durch Sport oder Fernsehen bekannt. Nico Capone baute sein Publikum mit Comedy-Videos auf. Jodok Vuille wiederum erreicht unter dem Namen «Jodokcello» Millionen Menschen mit seinem Cellospiel. Die Schweizer Sängerin Manon Bannerman wurde international mit der Gruppe Katseye bekannt.
Die Zahlen zeigen allerdings nicht, wie viele Menschen in der Schweiz diesen Persönlichkeiten folgen. Verglichen werden die weltweiten Abonnements der Accounts. Ebenso wenig lässt sich daraus ablesen, wie viele Personen einen einzelnen Beitrag tatsächlich sehen.