Im polnischen Krakau sind am Samstag, 7. November, bei Schüssen fünf Menschen getötet und mindestens zwölf weitere verletzt worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf die Polizei. Unter den Verletzten sind laut dem polnischen Sender TVP Info auch zwei Polizisten.

Die Schüsse fielen am Hauptmarkt in der Altstadt

Gegen 15 Uhr gingen bei der Polizei erste Meldungen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Mann mit einem Auto in den Bereich des Rynek Główny, des zentralen Marktplatzes von Krakau, und schoss auf Menschen, die sich dort aufhielten. Laut Polizei wählte er seine Ziele offenbar wahllos. Die Stadt verortet den Vorfall im Bereich der Strasse Sławkowska. Dass dort zur Tatzeit ein Jahrmarkt stattfand, geht aus der Mitteilung der Stadt nicht hervor.

Polizei nimmt Verdächtigen fest – Motiv noch offen

Die Polizei schoss auf den mutmasslichen Täter und nahm ihn fest. Der verletzte Mann wurde laut Polizei ins Spital gebracht. Über sein Motiv und den genauen Ablauf der Tat lagen zunächst keine gesicherten Angaben vor. Polens Ministerpräsident Donald Tusk teilte auf X mit, dass die Polizei den Vorfall untersucht.

