Mehr als fünf Jahrzehnte lang stand Veronika Fischer als Sängerin auf der Bühne. Mit Liedern wie «Auf der Wiese» und «Dass ich eine Schneeflocke wär» wurde sie zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen der DDR. Insgesamt verkauften sich ihre Schallplatten in der DDR mehr als 1,5 Millionen Mal. Doch 2025 musste die heute 75-Jährige ihre Gesangskarriere unfreiwillig beenden. Nun hat sie einen Weg gefunden, weiterhin vor Publikum aufzutreten.

Veronika Fischer: Abschiedstournee wegen Stimmproblemen abgesagt

Eigentlich wollte sich die Sängerin 2025 mit einer letzten Tournee von ihrem Publikum verabschieden. Doch gesundheitliche Probleme machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Gegenüber der Zeitschrift «Superillu» erklärte sie damals: «Der Grund waren Belastungen der Stimme, das heißt in meinem Fall Ödeme an den Stimmbandrändern.» Zusätzlich beeinträchtige sie eine verstärkte Schleimbildung. Fischer sagte daraufhin sämtliche Termine ihrer Abschiedstournee ab. Auftritte mit Playback lehnte sie ab. Später berichtete ihr Manager Mario Wollny dem «Berliner Kurier» gegenüber, dass sich ihre Stimme erholt habe. Ob die Musikerin jemals wieder live singen wird, blieb allerdings offen.

Neues Bühnenprogramm: Veronika Fischer spricht über ihr Leben

Ganz auf die Bühne verzichten will Fischer dennoch nicht. Unter dem Titel «WOHER WOHIN – Veronika Fischer persönlich» präsentiert sie ein Format, bei dem nicht mehr der Gesang, sondern ihre Lebensgeschichte im Mittelpunkt steht.