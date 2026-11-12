Der Hersteller Tonies hat am 11. November 2026 einen Produktrückruf für die Hörfigur «Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder» bekannt gegeben. Bei der Figur können sich Teile der Schuhe lösen. Die entstehenden Kleinteile stellen insbesondere für Kinder unter drei Jahren eine Erstickungsgefahr dar. Der Rückruf betrifft auch die Schweiz.

Tonies-Rückruf: Diese Helene-Fischer-Figur ist betroffen

Zurückgerufen wird die Hörfigur mit der Artikelnummer 11003054 und dem EAN-Code 4251192175175. Das Produkt ist seit dem 7. Oktober 2026 im Handel erhältlich und wurde sowohl in Geschäften als auch über Onlineanbieter verkauft. Neben der Schweiz erfolgte der Vertrieb unter anderem in Deutschland, Österreich, Italien, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden.

Laut Tonies tritt der Mangel nicht bei allen Figuren auf. Zudem ist von aussen nicht unbedingt erkennbar, ob sich Teile lösen könnten. Der Hersteller fordert deshalb sämtliche Besitzer der betroffenen Hörfigur auf, diese vorsorglich nicht mehr zu benutzen und ausserhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Hinweise auf vergleichbare Probleme bei anderen Tonie-Figuren liegen dem Unternehmen nicht vor.

Rückrufaktion der Tonie-Figur: Kaufpreis wird erstattet

Wer die zurückgerufene Helene-Fischer-Figur gekauft hat, kann sich an den jeweiligen Händler oder direkt an Tonies wenden. Betroffene Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen einer vollständigen Rückerstattung des Kaufpreises und einem Ersatzprodukt. Für Letzteres stellt Tonies einen Gutschein aus, mit dem eine andere verfügbare Hörfigur aus dem aktuellen Sortiment im Onlineshop bezogen werden kann.