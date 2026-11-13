Duran Duran verlieren ihren langjährigen Schlagzeuger: Roger Taylor hat seinen Ausstieg aus der Band bekannt gegeben. Was steckt hinter der Entscheidung?

Duran Duran: Roger Taylor stellt seine Gesundheit an erste Stelle

Wie die britische Popgruppe am 12. November 2026 auf ihrer offiziellen Website mitteilte, leidet der Musiker an einem kürzlich diagnostizierten Tinnitus. Da sich die Beschwerden zunehmend verschlimmern, hat er sich nach ärztlicher Beratung dazu entschlossen, nicht mehr Schlagzeug zu spielen.

Die Entscheidung sei ihm alles andere als leichtgefallen, erklärte Taylor in der Mitteilung. Das Schlagzeugspielen bei Duran Duran habe ihm sein Leben lang grosse Freude bereitet. Doch sein Tinnitus habe sich stetig verschlechtert. Inzwischen sei für ihn der Punkt erreicht, an dem er auf seinen Körper und seine Ärzte hören müsse.

Der Musiker blickt dennoch zufrieden auf seine letzten Jahre mit der Band zurück. Duran Duran absolvierten zuletzt eine erfolgreiche Tournee durch Grossbritannien und Europa. Zu den weiteren Höhepunkten zählen ein zweiter Auftritt als Headliner beim BST Hyde Park, die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame sowie die erneute Zusammenarbeit Nile Rodgers im Studio.

Duran Duran wollen ohne Roger Taylor weitermachen

Roger Taylor gehörte zu den Musikern, die den unverwechselbaren Klang von Duran Duran in den Anfangsjahren mitprägten. Nach seiner Rückkehr zur wiedervereinigten Originalbesetzung im Jahr 2001 war er an sechs weiteren Alben beteiligt und stand bei Konzerten auf der ganzen Welt auf der Bühne.