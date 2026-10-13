In «Breaking Bad» spielten sie Vater und Sohn. Auch nach dem Ende der Serie blieben Bryan Cranston und RJ Mitte verbunden. Nun nimmt Cranston auf Instagram Abschied von seinem ehemaligen Kollegen, der am Montag, 12. Oktober, mit 34 Jahren gestorben ist. Mittes Tod wurde von seinen Vertretern bestätigt. Cranston beschreibt in seinem Beitrag seine tiefe Verzweiflung. Zum Abschied schreibt er: «Ich werde dich vermissen, mein Sohn.» Die Worte sind aus dem Englischen übersetzt.
Bryan Cranston lernte RJ Mitte mit 14 Jahren kennen
Cranston erinnert sich daran, wie jung Mitte bei ihrer ersten Begegnung war: gerade einmal 14 Jahre alt. Er war für die Rolle des Walter White Jr. ausgewählt worden, des Sohnes von Cranstons Serienfigur Walter White.
Mitte habe die Rolle mit grosser Freude und Begeisterung gespielt. Den anspruchsvollen Drehplan habe er mit Entschlossenheit bewältigt, schreibt Cranston. Dabei würdigt er auch seinen Umgang mit der Zerebralparese, mit der Mitte lebte.
Am Set waren Cranston und Anna Gunn, die Walter Juniors Mutter Skyler White spielte, wichtige Ansprechpartner für den jungen Schauspieler. Mitte habe auf ihre Ratschläge gehört – manchmal aber auch seinen eigenen Kopf durchgesetzt, erinnert sich Cranston.
Aus dem jungen Breaking-Bad-Darsteller wurde ein engagierter Schauspieler
Als die Dreharbeiten zur Pilotfolge im Februar 2007 begannen, habe Mitte noch wenig Erfahrung gehabt. Über die gemeinsame Zeit hinweg hätten seine Kollegen beobachten können, wie er sich zu einem starken Schauspieler entwickelte.
Cranston hebt zudem Mittes Einsatz für Menschen mit Behinderungen hervor. Sein ehemaliger Serienkollege habe seine Bekanntheit genutzt, um sich für Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderungen einzusetzen. Auch sein Engagement in einer gemeinnützigen Organisation würdigt er.
Besonders persönlich wird der Abschied, als Cranston von ihrem letzten Kontakt erzählt. Erst vor wenigen Wochen hätten sie Nachrichten ausgetauscht und versucht, einen Termin für ein gemeinsames Mittagessen zu finden.
Die Verbindung zwischen den beiden blieb damit weit über die Dreharbeiten hinaus bestehen. Cranston schreibt, wie viel ihm Mitte bedeutete und wie gerne er Zeit mit ihm verbrachte – während der Serie und auch danach.
Zum Schluss richtet sich der Schauspieler an Menschen mit Suizidgedanken und bittet sie, Unterstützung zu suchen. Mittes Vertreter bestätigte gegenüber dem US-Magazin «People», dass der Schauspieler durch Suizid gestorben sei.