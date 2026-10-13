Panorama

Nach dem Tod von RJ Mitte verabschiedet sich Bryan Cranston mit persönlichen Worten. Der «Breaking Bad»-Star erinnert an ihre gemeinsame Zeit und ein zuletzt geplantes Treffen.

In «Breaking Bad» spielten sie Vater und Sohn. Auch nach dem Ende der Serie blieben Bryan Cranston und RJ Mitte verbunden. Nun nimmt Cranston auf Instagram Abschied von seinem ehemaligen Kollegen, der am Montag, 12. Oktober, mit 34 Jahren gestorben ist. Mittes Tod wurde von seinen Vertretern bestätigt. Cranston beschreibt in seinem Beitrag seine tiefe Verzweiflung. Zum Abschied schreibt er: «Ich werde dich vermissen, mein Sohn.» Die Worte sind aus dem Englischen übersetzt.

Bryan Cranston lernte RJ Mitte mit 14 Jahren kennen

Cranston erinnert sich daran, wie jung Mitte bei ihrer ersten Begegnung war: gerade einmal 14 Jahre alt. Er war für die Rolle des Walter White Jr. ausgewählt worden, des Sohnes von Cranstons Serienfigur Walter White.

Mitte habe die Rolle mit grosser Freude und Begeisterung gespielt. Den anspruchsvollen Drehplan habe er mit Entschlossenheit bewältigt, schreibt Cranston. Dabei würdigt er auch seinen Umgang mit der Zerebralparese, mit der Mitte lebte.

Am Set waren Cranston und Anna Gunn, die Walter Juniors Mutter Skyler White spielte, wichtige Ansprechpartner für den jungen Schauspieler. Mitte habe auf ihre Ratschläge gehört – manchmal aber auch seinen eigenen Kopf durchgesetzt, erinnert sich Cranston.

Aus dem jungen Breaking-Bad-Darsteller wurde ein engagierter Schauspieler