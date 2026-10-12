Der US-Schauspieler RJ Mitte ist am Montag, 12. Oktober 2026, im texanischen Brownsville gestorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Walter White Jr. in der Serie «Breaking Bad». Erst ein Jahr vor seinem Tod hatte sich der 34-Jährige mit Kennedy Suarez verlobt. Die beiden kannten sich schon lange, bevor sie ein Paar wurden.
Kennedy Suarez: Wer ist die Freundin von RJ Mitte?
Wie das US-Magazin «People» im Oktober 2025 berichtete, arbeitete Kennedy Suarez damals als Personalreferentin im Homeoffice. Laut dem Magazin waren Kennedy Suarez und RJ Mitte mehr als zehn Jahre befreundet, bevor sie ein Paar wurden. Während einer gemeinsamen Reise entwickelten die beiden Gefühle füreinander.
Suarez begleitete den Schauspieler häufig zu Veranstaltungen und Dreharbeiten und half ihm bei Bedarf im Alltag. Auch sein Engagement für Menschen mit Behinderungen unterstützte sie. Mitte, der selbst mit einer Zerebralparese lebte, war Botschafter der Organisation United Cerebral Palsy. Zudem engagierten sich beide für wohltätige Projekte.
RJ Mitte machte Kennedy Suarez an ihrem Geburtstag einen Antrag
Am 10. Oktober 2025 feierte Suarez ihren 30. Geburtstag. Während einer Spendengala in Carlsbad, Kalifornien, ging Mitte vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Die Veranstaltung kam der Organisation United Cerebral Palsy of San Diego zugute.
Gegenüber «People» schwärmte der Schauspieler anschliessend von seiner Verlobten. Sie sei die Frau, mit der er sein Leben verbringen wolle, und motiviere ihn, ein besserer Mensch zu werden. Laut «People» lebte das Paar im Oktober 2025 gemeinsam in Brownsville im US-Bundesstaat Texas.
Kennedy Suarez und RJ Mitte zeigten ihre Liebe auch öffentlich
Am Valentinstag 2026 veröffentlichte Mitte auf Instagram mehrere gemeinsame Fotos. Dazu schrieb er, wie dankbar er für die Liebe und Freundlichkeit in ihrer Beziehung sei.