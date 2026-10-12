Panorama

«Breaking Bad»-Schauspieler RJ Mitte ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Im Oktober 2025 hatte er seiner langjährigen Freundin Kennedy Suarez einen Heiratsantrag gemacht.

Der US-Schauspieler RJ Mitte ist am Montag, 12. Oktober 2026, im texanischen Brownsville gestorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Walter White Jr. in der Serie «Breaking Bad». Erst ein Jahr vor seinem Tod hatte sich der 34-Jährige mit Kennedy Suarez verlobt. Die beiden kannten sich schon lange, bevor sie ein Paar wurden.

Kennedy Suarez: Wer ist die Freundin von RJ Mitte?

Wie das US-Magazin «People» im Oktober 2025 berichtete, arbeitete Kennedy Suarez damals als Personalreferentin im Homeoffice. Laut dem Magazin waren Kennedy Suarez und RJ Mitte mehr als zehn Jahre befreundet, bevor sie ein Paar wurden. Während einer gemeinsamen Reise entwickelten die beiden Gefühle füreinander.

Suarez begleitete den Schauspieler häufig zu Veranstaltungen und Dreharbeiten und half ihm bei Bedarf im Alltag. Auch sein Engagement für Menschen mit Behinderungen unterstützte sie. Mitte, der selbst mit einer Zerebralparese lebte, war Botschafter der Organisation United Cerebral Palsy. Zudem engagierten sich beide für wohltätige Projekte.

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