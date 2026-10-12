Panorama

Schauspieler RJ Mitte ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Die Umstände seines Todes sind Gegenstand laufender Ermittlungen

Der US-Schauspieler RJ Mitte ist am Montag, 12. Oktober 2026, im texanischen Brownsville gestorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Walter White Jr. in der Erfolgsserie «Breaking Bad». Seine Vertreter bestätigte den Tod des 34-Jährigen gegenüber US-Medien.

RJ Mitte: Todesursache noch nicht offiziell bestätigt

Wie das US-Portal «TMZ» unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, soll sich Mitte das Leben genommen haben. Ein Behördenvertreter bestätigte dem Medium den Todesfall, nannte jedoch keine Ursache. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.