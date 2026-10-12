Der US-Schauspieler RJ Mitte ist am Montag, 12. Oktober 2026, im texanischen Brownsville gestorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Walter White Jr. in der Erfolgsserie «Breaking Bad». Seine Vertreter bestätigte den Tod des 34-Jährigen gegenüber US-Medien.
RJ Mitte: Todesursache noch nicht offiziell bestätigt
Wie das US-Portal «TMZ» unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, soll sich Mitte das Leben genommen haben. Ein Behördenvertreter bestätigte dem Medium den Todesfall, nannte jedoch keine Ursache. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.
Hilfe für Betroffene und Nahestehende
Brauchst du Unterstützung oder machst du dir Sorgen um einen Menschen? Hier findest du vertrauliche und kostenlose Hilfe: Kinder und Jugendliche: Pro Juventute Telefon (rund um die Uhr): 147 WhatsApp, Mail und Chat: 147.ch Erwachsene: Die Dargebotene Hand Telefon (rund um die Uhr): 143 Mail und Chat: 143.ch Weitere Informations- und Beratungsangebote findest du beim Bundesamt für Gesundheit (BAG).
In einer Stellungnahme würdigte sein Management Mitte als Schauspieler, Philanthropen und engagierten Verfechter der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Zugleich bat es darum, die Privatsphäre seiner Familie und seiner Angehörigen zu respektieren.
Durch «Breaking Bad» wurde RJ Mitte bekannt
Von 2008 bis 2013 verkörperte Mitte in insgesamt 56 Folgen von «Breaking Bad» den Sohn des von Bryan Cranston gespielten Walter White. Wie seine Serienfigur Flynn lebte auch der Schauspieler mit einer Zerebralparese, einer neurologisch bedingten Bewegungsstörung.
Abseits der Kamera setzte er sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und deren stärkere Vertretung in Hollywood ein. Unter anderem engagierte er sich für die Organisationen United Cerebral Palsy und Shriners Children's. Weitere Rollen übernahm er in «The Oak Room», «The Recall» und «The Guardians of Justice».
RJ Mitte hatte sich erst 2025 verlobt
Im Oktober 2025 machte Mitte seiner langjährigen Freundin Kennedy Suarez während einer Wohltätigkeitsgala in Kalifornien einen Heiratsantrag. Die Veranstaltung unterstützte unter anderem Menschen mit Zerebralparese.
Noch wenige Tage vor seinem Tod war er im «Joe Vulpis Podcast» zu Gast. Dort sprach er darüber, wie «Breaking Bad» seine Karriere verändert hatte, und über den weiterhin engen Kontakt zu seinen ehemaligen Schauspielkollegen.