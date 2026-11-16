Zwischen Frankreich und Spanien, mitten in den Pyrenäen, liegt die Hauptstadt des Kleinstaats Andorra. Andorra la Vella zählt rund 24'575 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand Ende 2024) und ist damit zugleich die grösste Stadt des Landes. Ihre Lage auf rund 1010 Metern über Meer macht sie zur höchstgelegenen Hauptstadt Europas.

Andorra la Vella blickt auf eine lange Geschichte zurück

Andorra la Vella liegt im Südwesten des Fürstentums, wo die beiden Gebirgsbäche Valira d'Ordino und Valira d'Encamp zusammenfliessen. Die Ursprünge der Stadt reichen vermutlich bis in die vorchristliche Zeit zurück. Bereits seit dem 13. Jahrhundert bildet sie das politische Zentrum Andorras. Mit der Verfassung von 1993 erhielt sie offiziell den Status als Hauptstadt. Besonders deutlich zeigt sich die Geschichte in der Altstadt Barri Antic. Dort stehen mehrere gut erhaltene Bauwerke aus vergangenen Jahrhunderten.

Zwischen Einkaufsstrassen und Berglandschaften

Neben ihrer historischen Bedeutung ist Andorra la Vella ein beliebtes Reiseziel. Entlang der Avenida Meritxell finden Besucherinnen und Besucher zahlreiche Geschäfte internationaler Marken und lokaler Anbieter. Die steuerlichen Vorteile des Fürstentums machen die Hauptstadt zu einem attraktiven Einkaufsort.

Wer lieber die Natur erkundet, findet unmittelbar ausserhalb der Stadt zahlreiche Möglichkeiten. Im Winter ziehen die umliegenden Skigebiete Wintersportbegeisterte an. Während der Sommermonate laden Wanderwege dazu ein, die Landschaft der Pyrenäen zu entdecken. Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Aussichtspunkt La Comella, von dem sich ein weiter Blick über die Stadt und die umliegenden Berge eröffnet. Auch die historische Steinbrücke La Margineda ist einen Besuch wert.