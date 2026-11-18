Wer sich gerade beim PlayStation Network anmelden möchte, hat möglicherweise Schwierigkeiten. Auf dem Portal Allestörungen weisen die Nutzerberichte am Mittwoch, 18. November, auf Probleme mit Sonys Online-Dienst hin. Sowohl die Schweizer als auch die deutsche Ausgabe zeigen entsprechende Meldungen an. Wie viele Spielerinnen und Spieler insgesamt betroffen sind, ist bislang unklar.

Vor allem Anmeldung und Serververbindung betroffen

In der Schweizer und deutschen Übersicht betreffen die meisten eingegangenen Meldungen die Anmeldung beim PSN. Dahinter folgen Probleme mit der Serververbindung und mit Käufen. In Deutschland werden zudem Schwierigkeiten bei Downloads und Updates gemeldet. Die Angaben beruhen auf Rückmeldungen der Nutzenden und zeigen keinen vollständigen Überblick über sämtliche PSN-Dienste.

Ob eine überregionale Störung vorliegt oder nur bestimmte Nutzergruppen betroffen sind, lässt sich daraus noch nicht abschliessend ableiten.

Wann funktioniert das PSN wieder?

Eine verlässlich bestätigte Ursache und einen Zeitpunkt für die Behebung gibt es zum Recherchezeitpunkt nicht. Eine aktuelle, datierte Stellungnahme von Sony zu den gemeldeten Problemen liess sich zunächst nicht finden.

Den Zustand der einzelnen Dienste können Spielerinnen und Spieler auf der offiziellen PlayStation-Statusseite überprüfen. Sony verweist auf diese Übersicht, um die Verfügbarkeit des PlayStation Networks zu kontrollieren.