Panorama
Placebo in Zürich: Einlass, Vorband, Setlist
Placebo spielen am Mittwoch, 4. November 2026, im Zürcher Hallenstadion. Hier gibt es alle Informationen zu Türöffnung, Konzertbeginn, Vorband und der möglichen Setlist.
Die britische Alternative-Rock-Band Placebo feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumstour. Am Mittwoch, 4. November 2026, macht die Band im Hallenstadion Zürich Halt. Die wichtigsten Infos für Fans gibt es hier im Überblick.
Placebo in Zürich: Wann ist Einlass und wer spielt als Vorband?
Das Konzert im Hallenstadion beginnt am Mittwoch um 19.45 Uhr. Die Türen öffnen bereits um 18 Uhr. Als Vorband tritt Maria Iskariot auf.
Placebo in Zürich: Diese Setlist ist möglich
Welche Songs Placebo in Zürich tatsächlich spielen werden, ist noch offen. Einen Anhaltspunkt bietet das Konzert vom 2. November 2026 in der LANXESS arena in Köln:
- Pure Morning
- Come Home
- You Don't Care About Us
- Teenage Angst
- Bionic
- Without You I'm Nothing
- Allergic (to Thoughts of Mother Earth)
- 36 Degrees
- I Know
- Brick Shithouse
- My Sweet Prince
- Lady of the Flowers
- HELEN KELLER
- Bruise Pristine
- Nancy Boy
- Zugabe:
- 16. Every You Every Me
- 17. Running Up That Hill (A Deal With God)