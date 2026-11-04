Die britische Alternative-Rock-Band Placebo feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumstour. Am Mittwoch, 4. November 2026, macht die Band im Hallenstadion Zürich Halt. Die wichtigsten Infos für Fans gibt es hier im Überblick.

Placebo in Zürich: Wann ist Einlass und wer spielt als Vorband?

Das Konzert im Hallenstadion beginnt am Mittwoch um 19.45 Uhr. Die Türen öffnen bereits um 18 Uhr. Als Vorband tritt Maria Iskariot auf.

Placebo in Zürich: Diese Setlist ist möglich

Welche Songs Placebo in Zürich tatsächlich spielen werden, ist noch offen. Einen Anhaltspunkt bietet das Konzert vom 2. November 2026 in der LANXESS arena in Köln: