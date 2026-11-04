Mr. Worldwide ist zurück: Am Sonntag, 8. November 2026, macht US-Rapper Pitbull mit seiner «I'M BACK Tour» Halt in Zürich. Was Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher wissen müssen.

Einlass: Wann beginnt das Pitbull-Konzert in Zürich?

Das Konzert von Pitbull im Hallenstadion Zürich startet am Sonntag, 8. November 2026, um 20 Uhr. Die Türen öffnen bereits um 18 Uhr.

Support: Wer ist die Vorband von Pitbull in Zürich?

Als Special Guest begleitet US-Rapper Lil Jon den Auftritt von Pitbull in Zürich.

Mögliche Setlist: Welche Songs spielt Pitbull in Zürich?

Eine offizielle Setlist für das Konzert im Hallenstadion liegt nicht vor. Einen Hinweis auf die mögliche Songauswahl liefert jedoch Pitbulls Auftritt vom 26. September 2026 im Mystic Lake Amphitheater in Shakopee, Minnesota. Dort spielte der Rapper im Rahmen seiner «I'M BACK Tour» insgesamt 20 Songs. Die Setlist dieses Konzerts lautete: