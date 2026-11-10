Seit mehr als vier Jahren hat Phil Collins kein Konzert mehr gegeben. Nun macht der 75-Jährige seinen Fans Hoffnung: In einem Interview vor seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock and Roll Hall of Fame sprach er über eine mögliche Rückkehr auf die Bühne. Auch neue Musik schliesst der britische Sänger nicht aus. Ob es 2027 tatsächlich zu einer Tour kommt, ist allerdings offen.

Phil Collins Tour 2027: Gibt es bereits Konzerttermine?

Bislang hat Phil Collins weder eine Tour für 2027 angekündigt noch konkrete Konzerttermine bekannt gegeben. Ganz abgeschlossen scheint er mit dem Tourneeleben jedoch nicht zu haben. Gegenüber der Rock and Roll Hall of Fame erklärte der Musiker, dass er gelegentlich darüber nachdenke, wieder aufzutreten.

«Ich sage nie genau nie», sagte Collins. Nach Jahrzehnten auf der Bühne falle es ihm schwer, diesen Teil seines Lebens endgültig hinter sich zu lassen. Allerdings müsste eine mögliche Rückkehr einen grösseren Rahmen haben. Nur wenige Konzerte zu spielen, sei aus finanzieller Sicht nicht sinnvoll.

Seine letzte Show absolvierte Collins am 26. März 2022 in der Londoner O2 Arena. Dort ging die Abschiedstournee «The Last Domino?» seiner früheren Band Genesis zu Ende. Wegen seiner körperlichen Einschränkungen sang er im Sitzen. Sein Sohn Nic Collins übernahm das Schlagzeug.

Gesundheitszustand: Wäre eine Tour 2027 überhaupt möglich?