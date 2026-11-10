Der Preisrutsch am Ölmarkt setzt sich fort. Laut «agrarheute» fiel Brent am Montag, 9. November, unter 94 US-Dollar pro Fass. Am Morgen hatte die Nordseesorte laut Reuters noch bei 96,67 Dollar notiert. Bereits in der Vorwoche hatte Brent der Nachrichtenagentur zufolge rund 16 Prozent verloren.
Diesel so günstig wie seit Anfang Oktober nicht mehr
An deutschen Tankstellen kostete Diesel am Montagmorgen laut «agrarheute» im Schnitt rund 2,18 Euro pro Liter. Das waren vier Cent weniger als gegen Ende der Vorwoche und rund acht Cent weniger als Anfang November. So tief hatte der Dieselpreis zuletzt Anfang Oktober gelegen. Super E10 kostete am Montagmorgen 1,92 Euro pro Liter und war damit günstiger als im gesamten Oktober und im bisherigen November.
Auch am US-Terminmarkt gab Benzin nach. Laut «agrarheute» lagen die Kontrakte am Montagmorgen bei rund 2,75 US-Dollar pro Gallone, nahe dem tiefsten Stand seit Anfang März. Dabei bleibt das Angebot angespannt: Die US-Benzinvorräte gingen in der Woche bis zum 30. Oktober um 222'000 Fass zurück und lagen damit unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Laut «agrarheute» könnten US-Raffinerien zudem mehr Heizöl und Kerosin statt Benzin herstellen, weil sich damit höhere Preise erzielen lassen. Saisonale Wartungsarbeiten könnten das Benzinangebot zusätzlich begrenzen.
Warum Rohöl billiger wird
US-Präsident Donald Trump stellte weitere Angriffe auf Iran als unwahrscheinlich dar, sofern die Gespräche vorankommen. Nach der Niederlage seiner Republikaner bei den US-Zwischenwahlen rechnen Marktteilnehmer mit mehr Druck auf Washington, den Krieg zu beenden. US-Aussenminister Marco Rubio dämpfte die Erwartungen jedoch und bezeichnete die bisherigen iranischen Forderungen als inakzeptabel. Katar bemüht sich weiter um Vermittlung.
Gleichzeitig kommt wieder mehr Öl auf den Markt. Nach Schätzung von JPMorgan überstieg das weltweite Angebot die Nachfrage im September um 1,1 Millionen Fass pro Tag. Für Oktober beziffert die Bank den Überschuss auf 1,4 Millionen Fass pro Tag. Dazu tragen höhere Liefermengen aus dem Nahen Osten und zusätzliche Produktion andernorts bei.
Die Versorgung bleibt dennoch anfällig. Bei einem Angriff der Huthi wurde ein Bürogebäude des saudischen Ölkonzerns Aramco im Finanzviertel von Riad beschädigt. Iran meldete Schäden an drei Tankern in der Strasse von Hormus; laut «agrarheute» soll ein Tanker auf eine Mine gelaufen sein. Zugleich laufen Gespräche mit Oman über eine Normalisierung der Schifffahrt. Eine von Reuters zitierte Analystin sah am Montag bei 93 US-Dollar pro Fass eine mögliche Schwelle, an der sich der Brent-Preis vorübergehend stabilisieren könnte.
Warum Heizöl trotz des Preissturzes teuer bleibt
Heizöl kostete am Montag im deutschen Durchschnitt laut «agrarheute» knapp 170 Euro je 100 Liter. Der Preis gab leicht nach, lag aber kaum unter dem Niveau der Vorwoche. Auch am US-Terminmarkt war der Rückgang begrenzt: Die Heizölkontrakte lagen bei 4,30 US-Dollar pro Gallone und damit über dem Fünfwochentief von 4,20 Dollar vom 4. November.
Ein Grund sind die knappen Vorräte. Die US-Bestände an sogenannten Mitteldestillaten, zu denen Diesel und Heizöl zählen, sanken in der Woche bis zum 30. Oktober um 3,6 Millionen Fass. Damit lagen sie 13 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Auch in Europa bleibt die Versorgung angespannt. Russland bereitet nach Angaben seines Vizepremiers eine Verlängerung der Beschränkungen für Diesel-Exporte bis Ende Januar 2027 vor. Ausnahmen für bestimmte Lieferungen sind vorgesehen.