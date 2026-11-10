Der Preisrutsch am Ölmarkt setzt sich fort. Laut «agrarheute» fiel Brent am Montag, 9. November, unter 94 US-Dollar pro Fass. Am Morgen hatte die Nordseesorte laut Reuters noch bei 96,67 Dollar notiert. Bereits in der Vorwoche hatte Brent der Nachrichtenagentur zufolge rund 16 Prozent verloren.

Diesel so günstig wie seit Anfang Oktober nicht mehr

An deutschen Tankstellen kostete Diesel am Montagmorgen laut «agrarheute» im Schnitt rund 2,18 Euro pro Liter. Das waren vier Cent weniger als gegen Ende der Vorwoche und rund acht Cent weniger als Anfang November. So tief hatte der Dieselpreis zuletzt Anfang Oktober gelegen. Super E10 kostete am Montagmorgen 1,92 Euro pro Liter und war damit günstiger als im gesamten Oktober und im bisherigen November.

Auch am US-Terminmarkt gab Benzin nach. Laut «agrarheute» lagen die Kontrakte am Montagmorgen bei rund 2,75 US-Dollar pro Gallone, nahe dem tiefsten Stand seit Anfang März. Dabei bleibt das Angebot angespannt: Die US-Benzinvorräte gingen in der Woche bis zum 30. Oktober um 222'000 Fass zurück und lagen damit unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Laut «agrarheute» könnten US-Raffinerien zudem mehr Heizöl und Kerosin statt Benzin herstellen, weil sich damit höhere Preise erzielen lassen. Saisonale Wartungsarbeiten könnten das Benzinangebot zusätzlich begrenzen.