Mit seinem Hit «Stick Season» wurde Noah Kahan weltweit bekannt. Am Mittwoch, 25. November 2026, tritt der zweifach Grammy-nominierte Musiker im Zürcher Hallenstadion auf. Im Rahmen seiner bislang grössten Tournee präsentiert der Sänger aus dem US-Bundesstaat Vermont unter anderem Songs aus seinem vierten Studioalbum «The Great Divide», das im April erschienen ist.

Noah Kahan in Zürich: Wann sind Einlass und Konzertbeginn?

Die Türen des Hallenstadions öffnen um 17.30 Uhr. Der Konzertbeginn ist auf 19.30 Uhr angesetzt.

Wer ist die Vorband von Noah Kahan in Zürich?

Als Support-Act tritt in Zürich Mon Rovîa auf. An anderen Stationen der Welttournee stehen auch Michael Marcagi und Bella Kay als Vorgruppen auf der Bühne.

Setlist: Welche Songs spielt Noah Kahan im Hallenstadion?

Einen Anhaltspunkt für die Songauswahl in Zürich liefert das Konzert vom 13. November in der Londoner O2 Arena. Dort spielte Noah Kahan insgesamt 24 Songs, verteilt auf mehrere Akte und eine Zugabe. Neben Liedern aus seinem neuen Album standen auch ältere Hits wie «Dial Drunk», «Northern Attitude» und «Stick Season» auf dem Programm. Gemäss setlist.fm spielte Noah Kahan in London folgende Songs: