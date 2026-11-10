Der deutsche Sänger und Songwriter Nico Santos macht mit seiner «POV: Arena Tour» Halt in Zürich. Am Mittwoch, 11. November 2026, steht er gemeinsam mit seiner Band auf der Bühne des Hallenstadions.

Wann beginnt das Konzert von Nico Santos in Zürich?

Das Konzert im Hallenstadion beginnt am Mittwoch um 19.30 Uhr. Die Türen öffnen bereits um 17.30 Uhr. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, frühzeitig anzureisen und möglichst auf Gepäck zu verzichten. Erlaubt sind lediglich Gegenstände bis zur Grösse eines A4-Blatts.

Wer ist die Vorband von Nico Santos in Zürich?

Als Support-Act begleitet Chris de Sarandy den Auftritt von Nico Santos im Hallenstadion. Er stimmt das Publikum vor dem Hauptkonzert auf den Abend ein.

Mögliche Setlist: Welche Songs spielt Nico Santos in Zürich?

Einen Anhaltspunkt für das Konzert in Zürich liefert der Auftritt vom 7. November 2026 in der Festhalle Frankfurt. Dort spielte Nico Santos im Rahmen seiner «POV: Arena Tour» insgesamt 26 Songs beziehungsweise Programmpunkte. Neben Hits wie «Rooftop», «Safe» und «Play With Fire» standen auch mehrere deutschsprachige Titel auf dem Programm. Ob er in Zürich dieselbe Reihenfolge spielt, ist nicht bekannt. Auch Änderungen bei der Songauswahl sind möglich. Die Setlist aus Frankfurt im Überblick: