Auf dem Kreuzfahrtschiff «MSC Seascape» soll ein 48-jähriger Mann eine Passagierin nach einem Streit getötet haben. Ihm wird vorgeworfen, am 8. November eine Passagierin mehrfach geschlagen und anschliessend erwürgt zu haben. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Texas hat Anklage erhoben.

Kreuzfahrt MSC Seascape: Reinigungskraft entdeckte leblose Frau

Gegen 21 Uhr klopfte eine Reinigungskraft an die Kabinentür und sprach mit dem 48-Jährigen. Dabei bemerkte sie die Frau, die regungslos und mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag. An den Händen und der Kleidung des Mannes waren Blutspuren zu erkennen.

Die Reinigungskraft verständigte daraufhin das Schiffspersonal. Laut den bisherigen Ermittlungen wurde niemand sonst dabei beobachtet, wie er die Kabine betrat oder verliess. Nach Angaben der Ermittler waren der mutmasslichen Tat ein Streit beim Abendessen vorausgegangen. Anschliessend sollen der Mann und die Frau kurz nacheinander ihre gemeinsame Kabine aufgesucht haben. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, ist nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft machte dazu keine Angaben.

Verdächtiger nach Ankunft in Texas festgenommen

Als die «MSC Seascape» am Montag den Hafen von Galveston im US-Bundesstaat Texas erreichte, wurde der 48-Jährige festgenommen. Bei einer Verurteilung drohen dem Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe und eine mögliche Geldstrafe von bis zu 250'000 US-Dollar.