Panorama

Bei einem von Migros verkauften Lebensmittel ist auf der Verpackung ein falsches Verbrauchsdatum angegeben. Wegen möglicher gesundheitlicher Risiken läuft nun ein schweizweiter Rückruf.

Migros hat ein Produkt aus dem Verkauf genommen, nachdem ein Fehler bei der Datumsangabe festgestellt worden war. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt davor, den betroffenen Artikel nach dem tatsächlich gültigen Verbrauchsdatum zu konsumieren.

Aktuelle Rückrufaktion bei Migros: Lachs betroffen

Konkret handelt es sich um das Sélection ASC Sashimi Lachsfilet 140 g mit der Artikelnummer 2514.341.120.00. Auf den betroffenen Packungen steht als Verbrauchsdatum der 19. September 2026. Tatsächlich hätte der rohe Fisch bis zum 11. September 2026 verbraucht werden müssen. Verkauft wurde er in Migros-Filialen in der ganzen Schweiz.

Bei leicht verderblichen Lebensmitteln wie rohem Fisch gibt das Verbrauchsdatum an, bis wann sie verzehrt werden dürfen. Nach Ablauf dieses Datums dürfen sie aus Sicherheitsgründen weder verkauft noch gegessen werden. Bei einem Konsum des betroffenen Lachses nach dem 11. September kann eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Rückruf: Migros erstattet den Kaufpreis

Das BLV empfiehlt, Packungen mit dem aufgedruckten Verbrauchsdatum 19.09.2026 nicht mehr zu konsumieren. Migros hat den Artikel inzwischen für den Verkauf gesperrt und aus den Filialen genommen. Wer das betroffene Produkt im Supermarkt gekauft hat, kann es zurückbringen. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet.

In der Schweiz haben Migros und Coop in den vergangenen Wochen mehrere Lebensmittel zurückgerufen. Hier gibt es die weiteren betroffenen Produkte im Überblick.