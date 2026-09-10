Panorama

In der Schweiz haben Migros und Coop in den vergangenen Wochen mehrere Lebensmittel zurückgerufen. Hier gibt es die betroffenen Produkte im Überblick.

Migros und Coop haben in den vergangenen Wochen mehrere Lebensmittel zurückgerufen. Wer eines der betroffenen Produkte noch zu Hause hat, sollte genau prüfen, ob es sich um eine der zurückgerufenen Chargen handelt. Hier sind die Rückrufe der beiden Detailhändler seit Anfang August zusammengefasst.

Migros: Rückrufaktion von Eiern wegen Salmonellen

Eier des Tessiner Unternehmens Uova Ticino SA wurden von mehreren Detailhändlern zurückgerufen. Bei Migros Ticino betrifft der Rückruf verschiedene «Nostrani del Ticino»-Eier mit dem Eiercode 1-CH-603. Je nach Produkt sind Haltbarkeitsdaten vom 21. August bis zum 7. beziehungsweise 8. September 2026 betroffen.

Auch Lidl Schweiz und Aldi Suisse haben Eier von Uova Ticino SA aus dem Verkauf genommen. Migros Ticino begründete den Rückruf mit dem Verdacht auf eine Salmonellen-Kontamination. Eine Infektion kann sich unter anderem durch Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber bemerkbar machen.