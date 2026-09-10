Migros und Coop haben in den vergangenen Wochen mehrere Lebensmittel zurückgerufen. Wer eines der betroffenen Produkte noch zu Hause hat, sollte genau prüfen, ob es sich um eine der zurückgerufenen Chargen handelt. Hier sind die Rückrufe der beiden Detailhändler seit Anfang August zusammengefasst.
Migros: Rückrufaktion von Eiern wegen Salmonellen
Eier des Tessiner Unternehmens Uova Ticino SA wurden von mehreren Detailhändlern zurückgerufen. Bei Migros Ticino betrifft der Rückruf verschiedene «Nostrani del Ticino»-Eier mit dem Eiercode 1-CH-603. Je nach Produkt sind Haltbarkeitsdaten vom 21. August bis zum 7. beziehungsweise 8. September 2026 betroffen.
Auch Lidl Schweiz und Aldi Suisse haben Eier von Uova Ticino SA aus dem Verkauf genommen. Migros Ticino begründete den Rückruf mit dem Verdacht auf eine Salmonellen-Kontamination. Eine Infektion kann sich unter anderem durch Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber bemerkbar machen.
1/1Diese Eier werden derzeit bei Migros zurückgerufen.Migros/Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
Migros: Falsches Verbrauchsdatum auf Pouletschnitzel
Betroffen ist ausschliesslich das Mindesthaltbarkeitsdatum 31. März 2028. Menschen mit einer Milch- oder Glutenallergie sollten den Spinat nicht konsumieren. Für Personen ohne entsprechende Allergien besteht laut Coop keine gesundheitliche Gefahr.
Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun?
Wer eines der betroffenen Produkte noch zu Hause hat, sollte die jeweiligen Hinweise zum Rückruf beachten. Die Produkte können beim entsprechenden Detailhändler zurückgegeben werden. Migros und Coop erstatten den Kaufpreis.