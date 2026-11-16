Trauer um Michael Well: Der bayerische Musiker und Kabarettist ist am Montagmorgen, 16. November, im Kreis seiner Familie gestorben. Das teilte sein Bruder Christoph, bekannt als «Stofferl» Well, der Deutschen Presse-Agentur mit.

Was über die Todesursache bekannt ist

Nach Angaben seines Bruders starb Michael Well an den Folgen eines Krebsleidens. Vorausgegangen sei eine lange, schwere Krankheit. Der Bayerische Rundfunk bestätigte in seiner Berichterstattung auch sein Alter: Well wurde 68 Jahre alt.

Welche Krebsart vorlag, geht aus den bisher veröffentlichten Angaben nicht hervor. Weitere Einzelheiten zur Erkrankung wurden darin nicht genannt.

Mit der Biermösl Blosn verband er Volksmusik und politische Satire

1976 gründete Michael Well gemeinsam mit seinen Brüdern Hans und Christoph die Biermösl Blosn. Das Trio kombinierte bayerische Volksmusik und Mundart mit politischen und satirischen Texten.

Die Musiker arbeiteten regelmässig mit Gerhard Polt zusammen und traten auch in der ARD-Sendung «Scheibenwischer» auf. Über Jahrzehnte begleiteten sie die bayerische Politik mit kritischen Liedern. Der letzte Auftritt der Biermösl Blosn fand am 18. Januar 2012 statt.

Nach dem Ende der Band blieb Michael Well auf der Bühne