Heute am Mittwoch, 11. November, ist Martinstag. Nach einer alten Bauernregel soll das Wetter an diesem Datum verraten, wie der Winter wird: «An Martini Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein.» Für einen grauen Himmel gibt es den Gegenreim: «Martini trüb – Winter lieb.» Gemeint ist damit ein milder Winter.

Bedeutet Frost am Martinstag mehr Schnee im Winter?

Neben den Sprüchen über Sonne und Wolken gibt es eine Variante zum Schnee: «Wenn's an Martini friert, im Winter viel Schnee man spürt.» Sie knüpft die Vorhersage an Frost am 11. November. Die Sonnenschein-Regel verspricht dagegen einen kalten Winter, sagt aber nichts über die Schneemenge aus. Aus einem einzelnen Frosttag lässt sich ohnehin nicht verlässlich ableiten, wie viel Schnee in den folgenden Monaten fällt. Auch meteorologische Saisonprognosen beschreiben das erwartete Wetter über einen längeren Zeitraum und liefern keine Vorhersage für einzelne Schneetage.

Wo die Schweiz den Martinstag feiert

Martini ist auch hierzulande ein Brauchtumstag. In Sursee LU findet am 11. November der traditionelle Gansabhauet vor dem Rathaus statt. Im Jura, besonders in der Ajoie, wird das Sankt-Martinsfest rund um dieses Datum gefeiert. Und auch in Graubünden gibt es einen Anlass: In Felsberg beginnt am Mittwoch um 18.15 Uhr beim Schulhaus ein Räbaliachtliumzug mit Martinsgeschichte und Martinsliedern.