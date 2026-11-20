Die Kosmetikkette Lush hat eine Charge ihrer Körperbutter «Lime Bounty» aus dem Verkauf genommen. Bei einer amtlichen Kontrolle im Kanton Genf wurde in einer Probe der Schweizer Höchstwert für Furocumarine überschritten. Die zuständige Behörde stuft die weitere Verwendung der betroffenen Charge als Gesundheitsrisiko ein und hat deshalb einen Rückruf angeordnet.

Lush-Rückruf: Diese Körperbutter ist betroffen

Der Rückruf betrifft ausschliesslich die Körperbutter «Lime Bounty» mit der Chargennummer B01, die am 3. Juli 2026 vom Hersteller Matt produziert wurde. Betroffen sind sowohl die 100-Gramm-Variante mit der Artikelnummer 61729 als auch die 225-Gramm-Variante mit der Artikelnummer 61730. Produkte mit einem anderen Hersteller oder Herstellungsdatum sind vom Rückruf nicht betroffen.

Warum wurde die Rückrufaktion veranlasst?

Grund für den Rückruf ist die Überschreitung des gesetzlichen Höchstwerts für Furocumarine. Dabei handelt es sich um natürliche Pflanzenstoffe, die unter anderem in Zitrusfrüchten vorkommen. In der Körperbutter stammen sie aus ätherischen Ölen, insbesondere aus Limetten- und Grapefruitöl.

Bestimmte Furocumarine können die Haut empfindlicher gegenüber Sonnenlicht machen. Deshalb gilt in der Schweiz für entsprechende Kosmetikprodukte, die nach dem Auftragen auf der Haut bleiben, ein Höchstwert von 1 Milligramm pro Kilogramm für die Summe von acht bestimmten Furocumarinen. Bei der untersuchten Probe wurde dieser Wert überschritten.