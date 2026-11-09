Seit Dienstag, 3. November, wurde die 13-jährige Lisa aus Berlin-Marzahn vermisst. Sie hatte am Morgen ihr Zuhause verlassen, kam aber nie in der Schule an. Am Sonntag fand die Polizei ihre Leiche in einem unbewohnten Einfamilienhaus in Altglietzen, einem Ortsteil von Bad Freienwalde in Brandenburg. Die Beamten waren zu dem Haus gerufen worden, weil sich jemand unbefugt Zutritt verschafft haben soll. Eine Spur aus der Vermisstensuche hatte laut Staatsanwaltschaft bis dahin nicht zu dem Gebäude geführt.

Was über den Tatverdächtigen bekannt ist

Die Beamten fanden im selben Haus einen schwer verletzten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler dürfte er sich seine Verletzungen selbst zugefügt haben. Rettungskräfte brachten ihn in ein Spital, wo er sich laut Staatsanwaltschaft in kritischem Zustand befindet und von der Polizei bewacht wird. Die Behörden haben seine Identität bislang nicht öffentlich bestätigt.

Medienberichten zufolge soll es sich um einen 22-jährigen Deutschen handeln. Laut «Welt» soll der Mann eine persönliche Verbindung zur Umgebung des Fundorts haben. «Bild» berichtet, die Eltern seiner früheren Partnerin wohnten in der Nähe des Hauses. Die Behörden haben diese Angaben bislang nicht bestätigt.

Wie Lisa nach Brandenburg kam, ist noch unklar

Die Ermittler gehen davon aus, dass Lisa ihr vertrautes Umfeld nicht freiwillig verlassen hat. Wie sie nach Altglietzen gelangte, ist offen. «Welt» und «Bild» berichten, dass sie gefesselt aufgefunden worden sei. Die Staatsanwaltschaft hat dieses Detail in ihrer Mitteilung nicht bestätigt. Laut «Tagesspiegel» wird auch geprüft, ob ein Sexualdelikt vorliegt. Eine Obduktion soll klären, woran Lisa starb. Ein Ergebnis war am Montag zunächst nicht öffentlich bekannt.