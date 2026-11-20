Der Schnee bringt in den Bergen bereits erhebliche Risiken mit sich. In Teilen der Westalpen gilt am Freitag die Lawinengefahrenstufe 4 von 5. Das bedeutet «grosse Gefahr». Besonders kritisch sind die Verhältnisse unter anderem rund um Martigny und Verbier. Dort können bereits einzelne Wintersportlerinnen und Wintersportler Lawinen auslösen. Auch spontane Abgänge sind zu erwarten.

In diesen Regionen gilt grosse Lawinengefahr

In dieser Warnregion fielen laut dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF innerhalb von vier Tagen oberhalb von rund 2200 Metern 80 bis 120 Zentimeter Schnee. Starker Westwind hat zusätzlich grössere Triebschneeansammlungen gebildet. Das Naturgefahrenportal des Bundes führt am Freitagmorgen folgende Warnregionen mit Stufe 4:

Bex–Villars

Wildhorn

Monthey–Val d'Illiez

Emosson

Génépi

Val d'Entremont–Val Ferret

Conthey–Fully

Martigny–Verbier

Montana

Die besonders gefährdeten Hänge liegen dort gemäss aktueller Warnung oberhalb von rund 2200 Metern und reichen von westlichen über nordöstliche bis zu südöstlichen Ausrichtungen. Die Warnung gilt bis Freitag um 17 Uhr.

Für Martigny–Verbier beschreibt das SLF sehr kritische Tourenverhältnisse. Einzelne Lawinen können in den üblichen Lawinenzügen sehr gross werden und höher gelegene Verkehrswege gefährden.