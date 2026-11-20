Der Schnee bringt in den Bergen bereits erhebliche Risiken mit sich. In Teilen der Westalpen gilt am Freitag die Lawinengefahrenstufe 4 von 5. Das bedeutet «grosse Gefahr». Besonders kritisch sind die Verhältnisse unter anderem rund um Martigny und Verbier. Dort können bereits einzelne Wintersportlerinnen und Wintersportler Lawinen auslösen. Auch spontane Abgänge sind zu erwarten.
In diesen Regionen gilt grosse Lawinengefahr
In dieser Warnregion fielen laut dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF innerhalb von vier Tagen oberhalb von rund 2200 Metern 80 bis 120 Zentimeter Schnee. Starker Westwind hat zusätzlich grössere Triebschneeansammlungen gebildet. Das Naturgefahrenportal des Bundes führt am Freitagmorgen folgende Warnregionen mit Stufe 4:
Bex–Villars
Wildhorn
Monthey–Val d'Illiez
Emosson
Génépi
Val d'Entremont–Val Ferret
Conthey–Fully
Martigny–Verbier
Montana
Die besonders gefährdeten Hänge liegen dort gemäss aktueller Warnung oberhalb von rund 2200 Metern und reichen von westlichen über nordöstliche bis zu südöstlichen Ausrichtungen. Die Warnung gilt bis Freitag um 17 Uhr.
Für Martigny–Verbier beschreibt das SLF sehr kritische Tourenverhältnisse. Einzelne Lawinen können in den üblichen Lawinenzügen sehr gross werden und höher gelegene Verkehrswege gefährden.
Auch Glarus und Teile Graubündens sind betroffen
Die höchste Gefahrenstufe betrifft aktuell die Westalpen. Doch auch weiter östlich ist Vorsicht nötig: Für die Warnregionen Glarus Süd-Grosstal und Glarus Süd-Sernftal gilt Stufe 3, also «erhebliche» Lawinengefahr. Dasselbe gilt in Graubünden für Flims und das nördliche Tavetsch. Besonders betroffen sind dort die im Bulletin bezeichneten Hänge oberhalb von rund 2400 Metern.
Die Lage unterscheidet sich regional deutlich. Für Davos nennt das aktuelle SLF-Bulletin beispielsweise Stufe 2, «mässig». Auch dort können Personen stellenweise Lawinen auslösen. Das SLF weist zudem darauf hin, dass derzeit noch wenige Informationen aus dem Gelände vorliegen.
Was bedeutet das für das Wochenende?
Für die Region Martigny–Verbier erwartet das SLF mit dem Ende der Niederschläge eine allmähliche Abnahme der Lawinengefahr. Die Tourenverhältnisse bleiben nach dieser Einschätzung jedoch kritisch. Eine Entwarnung für das Wochenende lässt sich daraus nicht ableiten.
Wer eine Tour plant, sollte deshalb das unmittelbar davor gültige SLF-Lawinenbulletin prüfen. Die aktuelle Prognose wird am Freitag um 17 Uhr erneuert. Neben der Gefahrenstufe sind insbesondere die angegebenen Höhenlagen und Hangrichtungen entscheidend.