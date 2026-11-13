Werder Bremen trauert um seinen ehemaligen Torjäger Klaus Matischak. Wie der Verein am 12. November 2026 bekannt gab, ist der frühere Fussballprofi bereits vor einiger Zeit im Alter von 87 Jahren in seiner Wahlheimat USA verstorben. Der gebürtige Bottroper gehörte zur legendären Bremer Mannschaft, die 1965 erstmals die deutsche Meisterschaft gewann.

Klaus Matischak: Todesursache nicht bekannt

Eine konkrete Todesursache wurde bisher nicht öffentlich mitgeteilt. Auch das genaue Sterbedatum geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Bekannt ist lediglich, dass Matischak in den USA starb, wo er nach seiner Fussballkarriere mit seiner Ehefrau lebte und zeitweise ein Restaurant betrieb.

Klaus Matischak wurde 1965 mit Werder Bremen Deutscher Meister

Matischak wurde am 24. Oktober 1938 in Bottrop geboren und begann seine Fussballlaufbahn beim VfB Bottrop. Über mehrere Vereine gelangte er 1963 zu Schalke 04, wo er sich mit seinen Toren einen Namen machte. Ein Jahr später wechselte er zu Werder Bremen.

Dort feierte der Angreifer seinen grössten Erfolg. In der Saison 1964/65 erzielte er zwölf Treffer in 19 Spielen und war damit der erfolgreichste Torschütze der ersten Bremer Meistermannschaft. Wegen seiner schnellen Richtungswechsel und seiner Beweglichkeit erhielt er den Spitznamen «Zick-Zack-Matischak».

Laut der Statistik des Deutschen Fussball-Bundes absolvierte er insgesamt 64 Bundesligaspiele und erzielte dabei 38 Tore. Nach seinem Karriereende übernahm Matischak in den 1970er-Jahren Aufgaben im Management von Werder Bremen. Dabei war er auch an der Verpflichtung von Trainer Otto Rehhagel beteiligt. 2014 ernannte ihn der Verein zum Ehrenmitglied.