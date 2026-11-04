Die internationale Beautybranche trauert um John Frieda. Der bekannte britische Hairstylist und Unternehmer starb im Alter von 75 Jahren. Die Nachricht wurde auf dem Instagram-Account «johnfriedasalon» bekannt gegeben. Frieda hatte sich mit seinen Friseursalons und seiner gleichnamigen Haarpflegemarke weltweit einen Namen gemacht.

John Frieda ist tot: Todesursache bislang nicht bekannt

John Friedas Tod wurde am 3. November 2026 über den Instagram-Account seines Salons bekannt gegeben. Laut der Mitteilung starb er friedlich im Kreise seiner Familie, umgeben von seinen Angehörigen. Darin wird der Verstorbene als Mentor und prägende Persönlichkeit der Friseurbranche gewürdigt. Zur genauen Todesursache wurden jedoch keine Angaben gemacht.

John Frieda frisierte Madonna und Prinzessin Diana

John Frieda wurde am 9. Juli 1951 als Alan Howard Frieda in London geboren. Schon als Schüler arbeitete er im Friseursalon seines Vaters Isidore Frieda, der ihn bei seinen ersten beruflichen Schritten unterstützte.

Später machte er sich als Promi-Friseur einen Namen. Laut t-online gehörten unter anderem Madonna, Nicole Kidman, Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Naomi Watts und Prinzessin Diana zu seinen Kundinnen.

Neben seiner Arbeit als Hairstylist baute Frieda ein erfolgreiches Unternehmen für Haarpflegeprodukte auf. 2002 wurde die Marke vom japanischen Konzern Kao übernommen.