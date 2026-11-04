Mit dem kleinen Tiger, dem kleinen Bären und der schwarz-gelb gestreiften Tigerente prägte Janosch Generationen von Kindern. Nun ist der Autor von «Oh, wie schön ist Panama» tot. Er starb am Dienstag, 3. November, auf Teneriffa, wie sein Tübinger Verleger Bernhard Feil der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Kanareninsel war seit den 1980er-Jahren Janoschs Wahlheimat.

Was zur Todesursache von Janosch bekannt ist

Feil bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur den Tod des 95-Jährigen. In der dpa-Meldung finden sich keine Angaben zur Todesursache oder zu den näheren Umständen seines Todes.

Mit Tiger, Bär und «Panama» wurde er berühmt

Janosch wurde 1931 als Horst Eckert im oberschlesischen Hindenburg geboren, dem heutigen Zabrze in Polen. Zu seinen bekanntesten Werken zählt das 1978 erschienene Bilderbuch «Oh, wie schön ist Panama»: Darin machen sich der kleine Tiger und der kleine Bär auf die Suche nach ihrem Traumland. Für das Buch erhielt Janosch den Deutschen Jugendliteraturpreis. Seine Tigerente wurde zu seinem Markenzeichen.