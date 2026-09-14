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Apple bringt mit iOS 27 das Betriebssystem für das iPhone auf den neuesten Stand. Was gilt es bei der Installation zu berücksichtigen?

Mit iOS 27 bringt Apple zahlreiche Neuerungen auf das iPhone und setzt dabei einen deutlichen Schwerpunkt auf Apple Intelligence, KI-Funktionen, Kinderschutz und mehr Leistung. Alles Wichtige zur Installation, zu den kompatiblen Geräten und den grössten Neuerungen gibt es hier im Überblick.

Anleitung: Apple iOS 27 installieren

Der offizielle Startschuss für iOS 27 fällt am Montag, dem 14. September 2026. iPhone-Nutzerinnen und Nutzer können das Update anschliessend wie gewohnt über die Einstellungen herunterladen und installieren.

Das iOS-Update lässt sich direkt über die Einstellungen des iPhones installieren. Dazu unter «Allgemein» den Bereich «Softwareupdate» öffnen. Sobald eine neue iOS-Version für das Gerät verfügbar ist, wird sie dort zum Download und zur Installation angeboten.

Wer künftige Aktualisierungen nicht jedes Mal selbst anstossen möchte, kann unter «Automatische Updates» die entsprechenden Optionen für iOS aktivieren. Das iPhone kann neue Versionen dann automatisch laden und installieren. Je nach Update oder Geräteeinstellung kann es dennoch erforderlich sein, die Installation manuell zu bestätigen.

Anforderungen

Vor der Installation sollten Nutzerinnen und Nutzer einige Voraussetzungen beachten. Das iPhone benötigt ausreichend freien Speicherplatz und eine Internetverbindung. Für ein manuell gestartetes Softwareupdate nennt Apple zudem einen Akkustand von mindestens 20 Prozent. Vor dem Wechsel auf eine neue iOS-Version empfiehlt es sich ausserdem, ein Backup der persönlichen Daten anzulegen.

Welche Modelle das Update erhalten, haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst.