iOS 27: Diese iPhones bekommen das Update
Apple hält beim Geräte-Support für iOS 27 an einer breiten Kompatibilität fest. Das neue Betriebssystem läuft nicht nur auf aktuellen iPhones, sondern reicht mehrere Generationen zurück. Hier gibt es die kompatiblen Geräte als Liste.
Apple iOS 27: Welche iPhones werden unterstützt?
Beim Wechsel von iOS 26 auf iOS 27 fällt kein bislang unterstütztes iPhone aus der Kompatibilitätsliste. Damit lässt sich das neue Betriebssystem weiterhin auf älteren Modellen wie dem iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max installieren. Bei der SE-Reihe reicht die Unterstützung bis zum iPhone SE der zweiten Generation zurück.
- iPhone Duo
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE der zweiten Generation und neuer
Apple Intelligence läuft nicht auf allen iOS-27-iPhones
Die Unterstützung von iOS 27 bedeutet allerdings nicht, dass auf jedem kompatiblen iPhone sämtliche neuen Funktionen verfügbar sind. Vor allem bei gelten deutlich höhere Anforderungen an die Hardware.