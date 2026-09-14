Panorama

Apple bringt iOS 27 auf zahlreiche iPhone-Modelle. Auch ältere Geräte sind mit dem Update kompatibel. Bei einigen Funktionen gibt es allerdings Einschränkungen.

Apple hält beim Geräte-Support für iOS 27 an einer breiten Kompatibilität fest. Das neue Betriebssystem läuft nicht nur auf aktuellen iPhones, sondern reicht mehrere Generationen zurück. Hier gibt es die kompatiblen Geräte als Liste.

Apple iOS 27: Welche iPhones werden unterstützt?

Beim Wechsel von iOS 26 auf iOS 27 fällt kein bislang unterstütztes iPhone aus der Kompatibilitätsliste. Damit lässt sich das neue Betriebssystem weiterhin auf älteren Modellen wie dem iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max installieren. Bei der SE-Reihe reicht die Unterstützung bis zum iPhone SE der zweiten Generation zurück.

iPhone Duo

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE der zweiten Generation und neuer

Apple Intelligence läuft nicht auf allen iOS-27-iPhones

Die Unterstützung von iOS 27 bedeutet allerdings nicht, dass auf jedem kompatiblen iPhone sämtliche neuen Funktionen verfügbar sind. Vor allem bei gelten deutlich höhere Anforderungen an die Hardware.