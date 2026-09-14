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iOS 27 steht kurz vor der Veröffentlichung und soll zahlreiche iPhones schneller und zuverlässiger machen. Um welche Uhrzeit wird das Update veröffentlicht?

iOS 27 steht in den Startlöchern. Apple hat das grosse iPhone-Update bereits im Juni vorgestellt. Heute, am 14. September 2026, soll es veröffentlicht werden. Um welche Uhrzeit findet der Release statt?

Apple iOS 27 Release Uhrzeit: Wann erscheint das Update?

Für die Freigabe von iOS 27 ist am Veröffentlichungstag mit einem Start am frühen Abend zu rechnen. Apple hat für den Download noch keine minutengenaue Uhrzeit bekannt gegeben. Ein Blick auf frühere grosse iOS-Updates liefert jedoch einen guten Anhaltspunkt: Neue Versionen wurden häufig gegen 10 Uhr an der US-Westküste veröffentlicht. In der Schweiz entspricht das aktuell etwa 19 Uhr. Daher dürfte iOS 27 ebenfalls ungefähr zu diesem Zeitpunkt zum Download bereitstehen.

Nicht alle Nutzerinnen und Nutzer werden das Update zwingend sofort sehen. Nach der Freigabe kann es etwas dauern, bis iOS 27 auf jedem kompatiblen iPhone als verfügbar angezeigt wird. Hinzu kommt, dass zu Beginn erfahrungsgemäss besonders viele Geräte gleichzeitig auf Apples Update-Server zugreifen. Wer iOS 27 kurz nach 19 Uhr noch nicht herunterladen kann, sollte deshalb etwas warten und die Update-Suche später erneut starten.

iOS 27: Das ist neu

Mit iOS 27 bringt Apple zahlreiche Neuerungen auf das iPhone und setzt dabei einen deutlichen Schwerpunkt auf Apple Intelligence, KI-Funktionen, Kinderschutz und mehr Leistung. Neue KI-Tools ermöglichen eine intelligentere Fotobearbeitung und Bilderstellung, während Nachrichten, Mail, Safari und Kurzbefehle stärker mit kontextbezogenen Funktionen automatisiert werden. Gleichzeitig erweitert Apple die Sicherheitsfunktionen für Kinder um App- und Website-Freigaben, Kommunikationsschutz sowie flexible Nutzungszeiten. Verbesserungen am Liquid-Glass-Design, schnellere App-Starts, Fotoimporte und AirDrop-Übertragungen sowie optimierte Netzwerkwechsel sollen iOS 27 zudem schneller und benutzerfreundlicher machen. Weitere Neuerungen betreffen unter anderem Bedienungshilfen, iCloud-Alben, Health, Karten, AirPods, die Home-App und GymKit.