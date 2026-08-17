Hayden Panettiere: Was ist zur Todesursache aktuell bekannt?

Panorama

Hayden Panettiere feierte mit Serien wie «Heroes» und «Nashville» grosse Erfolge. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 36 Jahren gestorben.

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist mit 36 Jahren gestorben. Bekannt war sie insbesondere aus den Serien «Heroes» und «Nashville» sowie aus dem Horrorfilm «Scream 4». Ihr Sprecher bestätigte ihren Tod gegenüber US-Medien. Was genau zum Tod der Schauspielerin führte, war zunächst nicht bekannt.

Todesursache von Hayden Panettiere bislang unbekannt

In einer von US-Medien wiedergegebenen Mitteilung hiess es: «Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt.» Weiter wurde Panettiere als «unglaubliches Licht» und «Naturgewalt» gewürdigt, die den Menschen in ihrem Umfeld und ihrem Publikum viel Freude und Liebe geschenkt habe. Zu den Umständen ihres Todes wurden zunächst keine Details veröffentlicht.

Hayden Panettiere sprach offen über Depression und Alkoholsucht

Panettiere hatte erst im Mai ihre Biografie «This Is Me: A Reckoning» veröffentlicht. Darin thematisierte sie unter anderem ihre postnatale Depression nach der Geburt ihrer Tochter sowie ihre Alkoholsucht.

Bereits 2015 hatte die Schauspielerin öffentlich gemacht, dass sie sich wegen einer Wochenbettdepression in Behandlung begeben hatte. In Zusammenhang mit ihrer Biografie wurde sie auf Instagram auch zu ihrem Alkoholkonsum zitiert: «In dem Moment, als ich dieses Brennen spürte, war die Angst, die ich seit der Geburt meiner Tochter verspürt hatte, verschwunden.» Ein Zusammenhang zwischen diesen früheren gesundheitlichen Problemen und Panettieres Tod ist aufgrund der bislang bekannten Informationen nicht belegt.

Bekannt aus «Heroes» und «Nashville»

Hayden Panettiere begann ihre Karriere in den USA bereits als Kinderstar und arbeitete später sowohl für Film- als auch Fernsehproduktionen. Besonders bekannt wurde sie als Claire Bennet in der Erfolgsserie «Heroes» und als Juliette Barnes in der Musical-Serie «Nashville». Zudem war sie unter anderem in «Scream 4» zu sehen.

Im deutschsprachigen Raum sorgte auch ihre frühere Beziehung mit dem ehemaligen Box-Weltmeister Wladimir Klitschko für Aufmerksamkeit. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.

Mit Material von Keystone-SDA.