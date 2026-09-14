Panorama

Nach dem Tod von Hayden Panettiere sind neue Details zur Todesursache bekannt. Die Schauspielerin im Alter von 36 Jahren gestorben.

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist mit 36 Jahren gestorben. Bekannt war sie insbesondere aus den Serien «Heroes» und «Nashville» sowie aus dem Horrorfilm «Scream 4». Ihr Sprecher bestätigte ihren Tod gegenüber US-Medien. Was genau zum Tod der Schauspielerin führte, war zunächst nicht bekannt. Jetzt gibt es neue Details.

Todesursache von Hayden Panettiere wird konkreter

Knapp einen Monat nach dem Tod von Hayden Panettiere gibt es neue Erkenntnisse zu den Umständen ihres Todes. Wie das US-Portal TMZ unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, soll die 36-Jährige an einer Überdosis Fentanyl gestorben sein.

Dem Bericht zufolge soll Panettiere eine Oxycodon-Tablette eingenommen haben, die mit dem hochwirksamen Opioid Fentanyl versetzt gewesen sein soll. Bereits eine einzige dieser Tabletten könnte demnach die tödliche Überdosis ausgelöst haben.

Die Schauspielerin soll die Medikamente über einen langjährigen Kontakt in Los Angeles erhalten haben. Bereits am Tag vor ihrem Tod soll sie während ihres Fluges von Los Angeles nach South Carolina verschiedene Medikamente eingenommen haben. Die Ermittler gehen laut dem Bericht davon aus, dass Panettiere am Morgen ihres Todes möglicherweise erneut eine Tablette konsumierte.

Offiziell abgeschlossen ist die Untersuchung allerdings noch nicht. Die endgültigen toxikologischen Ergebnisse der zuständigen Gerichtsmedizin stehen weiterhin aus.

US-Drogenbehörde ermittelt nach Panettieres Tod

Auch die US-Drogenbehörde DEA beschäftigt sich inzwischen mit dem Fall. Die Ermittler wollen laut US-Medienberichten unter anderem herausfinden, woher die mutmaßlich mit Fentanyl versetzte Tablette stammte.

Bereits wenige Tage vor den neuen Berichten war bekannt geworden, dass auch Panettieres On-off-Partner Brian Hickerson im Rahmen der Ermittlungen mit der DEA gesprochen hatte. Er gilt nach bisherigem Kenntnisstand nicht als Verdächtiger.