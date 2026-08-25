Dolly Parton stirbt mit 80 Jahren: Das ist über die Todesursache bekannt

Panorama

Country-Legende Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Erst wenige Tage zuvor sprach sie offen über gesundheitliche Probleme. Was über ihre Todesursache bekannt ist.

Die Musikwelt trauert um eine ihrer grössten Ikonen: Dolly Parton ist tot. Die US-amerikanische Country-Sängerin starb am Dienstag, 25. August, im Alter von 80 Jahren in Nashville. Partons Familie bestätigte ihren Tod. Nach Angaben ihrer Sprecherin starb die Sängerin friedlich. Eine Frage beschäftigt seit Bekanntwerden der Nachricht allerdings viele Fans: Woran ist Dolly Parton gestorben?

Todesursache von Dolly Parton bislang nicht bekannt

Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Weder die Familie noch Partons Sprecherin nannten eine konkrete Erkrankung als Ursache für ihren Tod.

Bekannt ist allerdings, dass die Sängerin zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Besonders tragisch: Nur vier Tage vor ihrem Tod wurde Parton am 21. August in ein Spital eingeliefert. Warum die Behandlung im Krankenhaus notwendig war, wurde zunächst ebenfalls nicht öffentlich gemacht.

Noch am selben Tag hatte die Country-Legende über ihren Gesundheitszustand gesprochen. Sie erklärte, schon seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme zu haben, um die sie sich während der Erkrankung ihres Ehemanns Carl Dean nicht ausreichend gekümmert habe.

Dean, mit dem Parton fast 60 Jahre verheiratet war, war im März 2025 im Alter von 82 Jahren gestorben.

Dolly Parton sprach zuletzt immer wieder über ihre Gesundheit

Dass es gesundheitlich nicht immer rund lief, hatte Parton bereits zuvor öffentlich gemacht.

Schon 2025 musste sie aufgrund gesundheitlicher Probleme Termine verschieben. Eine geplante Konzertreihe in Las Vegas sagte sie ab, weil mehrere medizinische Eingriffe notwendig waren.

Welche Erkrankung genau dahintersteckte, machte Parton nicht öffentlich.

Zeitweise berichtete sie selbst von Schwindel und Dehydrierung. In der Vergangenheit hatte die Sängerin zudem mit Nierensteinen und daraus resultierenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Wichtig ist allerdings: Ob diese Beschwerden mit ihrem Tod zusammenhängen, ist derzeit nicht bekannt. Solange die Familie oder ihre Sprecher eine Todesursache nicht offiziell nennen, lässt sich darüber nur spekulieren.

Nur wenige Tage vor ihrem Tod zeigte sich Parton noch kämpferisch

Umso bewegender sind Aussagen, die Parton erst wenige Tage vor ihrem Tod machte.

Trotz ihrer gesundheitlichen Schwierigkeiten blickte die 80-Jährige weiterhin nach vorne. Sie erklärte, noch zahlreiche Dinge erreichen zu wollen und weiter an ihren Projekten zu arbeiten.

Bis zuletzt beschäftigte sie sich unter anderem mit einem Broadway-Musical über ihr Leben. Erst wenige Tage vor ihrem Tod vermittelte Parton damit keineswegs den Eindruck, sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen.

Nun endet eine der aussergewöhnlichsten Karrieren der Musikgeschichte.

Mit «Jolene» wurde Dolly Parton zur Musiklegende

Parton gehörte über Jahrzehnte zu den bekanntesten Country-Sängerinnen der Welt. Zu ihren grössten Hits zählen «Jolene», «9 to 5» und «I Will Always Love You». Letzteren Song schrieb und veröffentlichte Parton selbst, bevor Whitney Houston mit ihrer Interpretation später einen Welthit landete.

Während ihrer rund sechs Jahrzehnte langen Karriere verkaufte Parton mehr als 100 Millionen Tonträger und wurde mit zahlreichen Grammys ausgezeichnet.

Neben ihrer Musik war sie als Schauspielerin, Unternehmerin und Philanthropin bekannt. Mit ihrer «Imagination Library» setzte sie sich insbesondere für die Leseförderung von Kindern ein.

Dolly Parton wurde 80 Jahre alt.