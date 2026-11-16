Dasselbe Hotel, dasselbe Zimmer, ein anderer Preis: Vor einer Buchung kann sich der Vergleich mit der Hotelwebsite lohnen. Schweizer Hotels dürfen dort günstigere Angebote machen als auf Buchungsplattformen. Genau diese Freiheit wurde durch frühere Vertragsklauseln eingeschränkt. Nun verlangen zahlreiche Betriebe Schadenersatz. Nach Angaben von Hotelleriesuisse beteiligen sich mehr als 800 Schweizer Hotels an einer europaweiten Klage.

Warum die Hotels Geld zurückfordern

Im Streit geht es um sogenannte Paritätsklauseln. Diese schränkten die Möglichkeit der Hotels ein, ihre Zimmer über andere Verkaufskanäle günstiger anzubieten – auch auf der eigenen Website.

Die Kläger machen geltend, dass ihnen dadurch finanzielle Schäden entstanden seien. Ihre Forderungen betreffen unter anderem die Verwendung solcher Klauseln zwischen 2004 und 2024. Die niederländische Stiftung Hotel Claims Alliance bündelt die Ansprüche und führt das Verfahren vor dem Bezirksgericht Amsterdam.

In der Schweiz sind entsprechende Vertragsklauseln seit dem 1. Dezember 2022 gesetzlich verboten. Das Verbot umfasst Einschränkungen bei Preisen, Verfügbarkeit und Konditionen.

Mehrere Milliarden Euro stehen im Raum

Die Hotel Claims Alliance schätzt die möglichen Schadenersatzforderungen europaweit auf mehrere Milliarden Euro zuzüglich Zinsen. Einen abschliessend bezifferten Gesamtbetrag nennt ihre Mitteilung nicht. Eine erste Anhörung erwartet die Stiftung 2027.