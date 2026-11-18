Mit «Grand Theft Auto VI» (GTA 6) erscheint am 19. November 2026 eines der meist erwarteten Videospiele der vergangenen Jahre. Angesichts des grossen Interesses könnte es rund um den Release zu technischen Problemen kommen. Doch wie lässt sich herausfinden, ob die Server down sind oder die Ursache bei der eigenen Internetverbindung liegt?
GTA 6 Störung? So sieht der aktuelle Server-Status von Rockstar Games aus
Rockstar Games informiert auf einer eigens eingerichteten Statusseite über die Verfügbarkeit seiner Online-Dienste. Dort lässt sich einsehen, ob die Dienste einwandfrei funktionieren oder Einschränkungen und Ausfälle vorliegen. Da GTA 6 zum Release als Einzelspielerspiel erscheint, würde eine Störung der Online-Dienste von Rockstar Games nicht zwangsläufig bedeuten, dass sich der Story-Modus nicht spielen lässt. Stattdessen könnten serverseitige Probleme unter Umständen die Anmeldung, die Aktivierung des Spiels oder den Zugriff auf Online-Funktionen beeinträchtigen.
Eine weitere Anlaufstelle ist das Störungsportal Allestörungen. Dort können Spielerinnen und Spieler aktuelle Probleme melden und einsehen, ob auch andere Nutzer von Störungen betroffen sind. Ein plötzlicher Anstieg der Störungsmeldungen kann auf ein grösseres Problem hindeuten, gegebenenfalls auch noch bevor der jeweilige Anbieter einen Ausfall offiziell bestätigt. Die Nutzermeldungen sind jedoch kein eindeutiger Beleg für eine serverseitige Störung.
GTA 6: Server-Status von PlayStation Network und Xbox Network
Aufgrund des erwarteten Spieleransturms zum Release von GTA 6 könnte es auch zu Serverüberlastungen beim PlayStation Network (PSN) und Xbox Network kommen. Mögliche Folgen wären Login-Probleme, langsame Downloads, fehlgeschlagene Lizenzprüfungen oder vorübergehende Serverausfälle. Wer GTA 6 nicht herunterladen oder starten kann, sollte deshalb zunächst den offiziellen Server-Status der jeweiligen Plattform überprüfen. Sowohl Sony als auch Microsoft stellen eigene Statusseiten zur Verfügung, auf denen aktuelle Störungen, Serverprobleme und laufende Wartungsarbeiten angezeigt werden. Auch andere Spiele und Online-Dienste könnten von einer möglichen Überlastung betroffen sein.
Liegen weder bei Rockstar Games noch beim PlayStation Network beziehungsweise Xbox Network gemeldete Störungen vor, lohnt es sich, die eigene Internetverbindung zu überprüfen. Auch ein Neustart der Konsole oder des Routers kann bei Verbindungsproblemen Abhilfe schaffen. Zudem solltest du prüfen, ob sämtliche verfügbaren Spiel- und Systemupdates installiert sind. Um dich optimal auf Grand Theft Auto VI vorzubereiten und direkt loslegen zu können, hält Rockstar Games hier weitere Informationen bereit. Handelt es sich hingegen um einen serverseitigen Ausfall, bleibt in der Regel nur abzuwarten, bis der Anbieter das Problem behoben hat.