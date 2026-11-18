Mit «Grand Theft Auto VI» (GTA 6) erscheint am 19. November 2026 eines der meist erwarteten Videospiele der vergangenen Jahre. Angesichts des grossen Interesses könnte es rund um den Release zu technischen Problemen kommen. Doch wie lässt sich herausfinden, ob die Server down sind oder die Ursache bei der eigenen Internetverbindung liegt?

GTA 6 Störung? So sieht der aktuelle Server-Status von Rockstar Games aus

Rockstar Games informiert auf einer eigens eingerichteten Statusseite über die Verfügbarkeit seiner Online-Dienste. Dort lässt sich einsehen, ob die Dienste einwandfrei funktionieren oder Einschränkungen und Ausfälle vorliegen. Da GTA 6 zum Release als Einzelspielerspiel erscheint, würde eine Störung der Online-Dienste von Rockstar Games nicht zwangsläufig bedeuten, dass sich der Story-Modus nicht spielen lässt. Stattdessen könnten serverseitige Probleme unter Umständen die Anmeldung, die Aktivierung des Spiels oder den Zugriff auf Online-Funktionen beeinträchtigen.

Eine weitere Anlaufstelle ist das Störungsportal Allestörungen. Dort können Spielerinnen und Spieler aktuelle Probleme melden und einsehen, ob auch andere Nutzer von Störungen betroffen sind. Ein plötzlicher Anstieg der Störungsmeldungen kann auf ein grösseres Problem hindeuten, gegebenenfalls auch noch bevor der jeweilige Anbieter einen Ausfall offiziell bestätigt. Die Nutzermeldungen sind jedoch kein eindeutiger Beleg für eine serverseitige Störung.