Der Countdown läuft: Am 19. November 2026 veröffentlicht der US-amerikanische Spieleentwickler Rockstar Games mit «Grand Theft Auto VI» eines der meist erwarteten Videospiele der vergangenen Jahre. Wer sich für den Release die Nacht um die Ohren schlagen will, sollte allerdings einen Blick auf die Startzeiten werfen. Denn je nach Konsole und gewählter Spielmethode gibt es Unterschiede.

GTA 6 Release: Diese Spieler müssen Stunden länger warten

Während Besitzerinnen und Besitzer einer Playstation 5 oder einer Xbox Series X beziehungsweise S in der Schweiz und Deutschland bereits um Mitternacht loslegen können, müssen sich Nutzer von Xbox Cloud Gaming etwas länger gedulden.

Wie Microsoft auf seinem offiziellen Xbox-Blog mitteilt, wird das Spiel über den Streaming-Dienst erst um 1 Uhr US-Ostküstenzeit freigeschaltet. In der Schweiz und in Deutschland entspricht das 7 Uhr morgens am Donnerstag. Von der späteren Freischaltung sind somit auch all jene betroffen, die noch eine Xbox One besitzen und darauf den neuen GTA-Ableger spielen wollen.

GTA 6 Release Uhrzeit: Ab wann kann man spielen?

In der Schweiz wird GTA 6 am Donnerstag, 19. November 2026, um 00.00 Uhr freigeschaltet. Der Spielstart erfolgt damit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Rockstar Games setzt auf eine Veröffentlichung um Mitternacht nach der jeweiligen Ortszeit. Je nachdem kann das Spiel aber erst später gespielt werden. Hier gibt es die genauen Uhrzeiten pro Konsole im Überblick: