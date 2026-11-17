Am Donnerstag, 19. November 2026, erscheint mit GTA 6 eines der meisterwarteten Videospiele der vergangenen Jahre. Wer es kaum erwarten kann, dürfte bereits auf Berichte über den Neuseeland-Trick gestossen sein. Jetzt wird jedoch in den sozialen Medien davor gewarnt.

GTA 6: So soll der Neuseeland-Trick funktionieren

Da Rockstar Games das Spiel jeweils um Mitternacht Ortszeit freischaltet, können Fans in Neuseeland bereits am Mittwoch um 12 Uhr Schweizer Zeit loslegen. Mit einem Trick wollen sich auch Spielerinnen und Spieler hierzulande diesen Zeitvorsprung sichern.

Auf der Xbox Series X und S lässt sich der Standort der Konsole mit wenigen Klicks auf Neuseeland ändern. Ob sich GTA 6 dadurch tatsächlich früher starten lässt, ist bislang allerdings unklar.

Bei der Playstation 5 sind digitale Spiele hingegen an die Region des Playstation-Network-Kontos (PSN) gebunden. Wer den früheren Release nutzen möchte, benötigt deshalb ein neuseeländisches Konto sowie eine dort erworbene Spiellizenz.

Neuseeland-Trick: Kontosperrungen möglich?

Wie das Gaming-Magazin «GameStar» berichtet, kursieren in den sozialen Medien bereits Meldungen über Kontosperrungen. Wer bei der Erstellung eines PSN-Kontos falsche Wohnsitzangaben macht, riskiere einen Verstoss gegen Sonys Nutzungsbedingungen. Im schlimmsten Fall drohe der Verlust des Zugriffs auf sämtliche digitalen Einkäufe. Eine offizielle Bestätigung der gemeldeten Kontosperrungen liegt bislang nicht vor.