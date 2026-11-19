Nach 13 Jahren Wartezeit ist GTA 6 erschienen. Entsprechend gross waren die Erwartungen an Rockstars neues Spiel. Die ersten internationalen Tests fallen überwiegend begeistert aus: Bei Metacritic kommt die PlayStation-5-Version zum Recherchezeitpunkt am Donnerstag, 19. November, auf 99 von 100 Punkten. Auch mehrere internationale Medien berichten über diese aussergewöhnliche Bewertung.

GTA 6 erreicht die Wertung von «Zelda: Ocarina of Time»

Mit diesem Metascore liegt GTA 6 gleichauf mit «The Legend of Zelda: Ocarina of Time». Das ursprünglich 1998 für Nintendo 64 erschienene Abenteuer wird bei Metacritic ebenfalls mit 99 Punkten geführt. Rockstar stellt damit den Spitzenwert ein – übertrifft ihn aber nicht.

Die Zahl ist eine Zusammenfassung professioneller Rezensionen. Sie ist weder eine Bewertung von Rockstar selbst noch eine Abstimmung aller Spielerinnen und Spieler. Metacritic führt die Publikumsbewertungen separat.

Tester loben die Spielwelt – Kritik gibt es trotzdem

Das Fachmagazin VGC vergibt fünf von fünf Punkten. Tester Jordan Middler hebt besonders die offene Spielwelt und die Beziehung zwischen den Hauptfiguren Jason und Lucia hervor. Sein Urteil: Rockstar habe eines der besten Videospiele überhaupt geschaffen.

Ganz ohne Einschränkungen fällt auch dieser Test nicht aus. VGC nennt gelegentliche Bildrateneinbrüche in besonders dicht belebten Bereichen. Die Höchstwertung bedeutet also nicht, dass das Spiel technisch vollkommen fehlerfrei wäre.