Für Fans von «Grand Theft Auto» hat das lange Warten ein Ende: Am Donnerstag, 19. November 2026, veröffentlicht der US-amerikanische Spieleentwickler Rockstar Games den sechsten Hauptteil der erfolgreichen Videospielreihe. Wann genau Spielerinnen und Spieler in die neue Spielwelt eintauchen können, hängt unter anderem davon ab, wie sie auf das Spiel zugreifen.

GTA 6 Release: Um welche Uhrzeit ist das Spiel für PS5 und Xbox verfügbar?

In der Schweiz wird «GTA 6» in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 00.00 Uhr freigeschaltet. Rockstar Games orientiert sich bei der Veröffentlichung an der jeweiligen Ortszeit. Zum Verkaufsstart ist das Spiel für die Playstation 5, PS5 Slim und PS5 Pro sowie die Xbox Series X und S erhältlich. Ein Erscheinungstermin für den PC oder die Nintendo Switch 2 wurde bislang nicht angekündigt.

GTA 6: Cloud-Gaming-Nutzer müssen länger warten

Wer «GTA 6» über Xbox Cloud Gaming spielen möchte, muss sich sieben Stunden länger gedulden. Wie Microsoft auf seinem offiziellen Xbox-Blog mitteilt, steht das Spiel beim Streaming-Dienst erst ab 7 Uhr Schweizer Zeit zur Verfügung. Das betrifft auch Besitzerinnen und Besitzer einer Xbox One, Xbox One S oder Xbox One X, die das Spiel über die Cloud auf ihrer Konsole streamen möchten.

GTA 6 Preload: Spiel bereits vor dem Release herunterladen

Um lange Downloadzeiten zum Verkaufsstart zu vermeiden, können die Spieldateien bereits im Vorfeld heruntergeladen und installiert werden. Auf den Playstation-Konsolen ist dies seit dem 10. November um Mitternacht möglich, auf der Xbox Series X und S seit 1 Uhr desselben Tages. Wer den Vorabdownload abgeschlossen hat, kann unmittelbar nach der offiziellen Freischaltung mit dem Spielen beginnen.