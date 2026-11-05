Mit den sinkenden Temperaturen rücken Grippe, Corona und RSV wieder in den Fokus. Noch ist die Lage in der Schweiz vergleichsweise ruhig: Die Grippeaktivität steigt erst langsam an, und auch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) zirkuliert auf tiefem Niveau. Wie die aktuellen Daten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) vom 3. November 2026 zeigen, nimmt die Verbreitung des Coronavirus in mehreren Regionen zu.
Grippe in der Schweiz: Grippewelle hat noch nicht begonnen
Die saisonale Grippe ist in der Schweiz bislang wenig verbreitet. Zwar registriert das BAG einen langsamen Anstieg der Grippeaktivität, von einer eigentlichen Grippewelle kann derzeit aber noch keine Rede sein.
Das zeigen auch die Abwasseruntersuchungen. Bei Influenza A weist Basel mit 8,2 Prozent die höchste relative Viruslast auf, gefolgt von Zürich mit 5,7 Prozent und Luzern mit 3,3 Prozent. An sämtlichen untersuchten Standorten wird die Entwicklung als stagnierend eingestuft.
Noch geringer fallen die relativen Werte bei Influenza B aus. Die höchsten Messwerte verzeichnen Neuchâtel mit 2,4 Prozent und Liechtenstein mit 2,1 Prozent. In den übrigen Regionen liegen sie bei höchstens 0,6 Prozent. Auch hier zeigen sich keine steigenden Trends.
Corona in der Schweiz: Viruslast steigt in einzelnen Regionen
Während die Grippewelle noch aussteht, nimmt die Zirkulation von SARS-CoV-2 in mehreren Teilen der Schweiz zu. Besonders deutlich zeigt sich dies im Abwasser von Altenrhein im Kanton St. Gallen. Dort liegt die relative Viruslast bei 17,1 Prozent und steigt stark an. Auch in Genf zeigt der Trend mit 15,3 Prozent nach oben.
Den höchsten relativen Wert verzeichnet derzeit Basel mit 21,3 Prozent. Dahinter folgen Altenrhein, Neuchâtel mit 16,0 Prozent und Genf. An den meisten anderen Messstellen bleibt die Entwicklung stabil.
Trotz der regionalen Zunahme ist die Corona-Aktivität insgesamt geringer als in den entsprechenden Zeiträumen der Vorjahre.
Corona-Variante XFG dominiert im Abwasser
Bei den Untersuchungen des Abwassers wird derzeit hauptsächlich die SARS-CoV-2-Variante XFG nachgewiesen. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass Infektionen mit XFG schwerer verlaufen als Infektionen mit früheren Omikron-Varianten.
RSV in der Schweiz: Aktivität bleibt auf tiefem Niveau
Auch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) wird in der Schweiz überwacht. Es kann Atemwegsinfektionen auslösen, die bei manchen Betroffenen schwer verlaufen. Aktuell befindet sich die RSV-Aktivität laut BAG noch auf einem tiefen, für die Zeit zwischen den saisonalen Wellen typischen Niveau.
Die Abwasserdaten zeigen allerdings regionale Unterschiede. Am höchsten ist die relative Viruslast in Luzern mit 6,2 Prozent. Es folgen Laupen im Kanton Bern mit 1,9 Prozent und Zürich mit 1,8 Prozent. Für Altenrhein, Neuchâtel und Liechtenstein weisen die aktuellen Abwasserdaten eine RSV-Viruslast von 0,0 Prozent aus. An sämtlichen Standorten wird der Trend als stagnierend bezeichnet.
Wie das BAG die Verbreitung von Grippe, Corona und RSV überwacht
Um die Krankheitslage einzuschätzen, kombiniert das BAG verschiedene Datenquellen. Neben den Laborbefunden werden auch Arztkonsultationen wegen akuter Atemwegsinfektionen und grippeähnlicher Erkrankungen ausgewertet.
Eine weitere wichtige Grundlage bildet das Abwassermonitoring. Da infizierte Personen Virusbestandteile auch über den Stuhl ausscheiden können, lässt sich die Zirkulation verschiedener Krankheitserreger im Abwasser nachweisen. Seit Januar 2025 umfasst das nationale Monitoring noch zehn Abwasserreinigungsanlagen in der Schweiz. Hinzu kommen die veröffentlichten Daten aus Liechtenstein.
Die Prozentwerte setzen die aktuelle Viruslast ins Verhältnis zum höchsten historischen Sieben-Tage-Durchschnitt des jeweiligen Virus an der jeweiligen Messstelle seit Juli 2023. Sie erlauben deshalb weder einen direkten Vergleich der absoluten Virusmengen zwischen verschiedenen Standorten oder Viren noch Rückschlüsse auf die genaue Zahl der Infizierten.