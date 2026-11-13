Sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, wird Wasser in Tanks und Leitungen zum Risiko. Bleibt nach dem Entleeren Flüssigkeit im Wassersystem zurück, kann sie gefrieren, sich ausdehnen und Leitungen, Armaturen oder andere Bauteile beschädigen. Wer sein Wohnmobil in die Winterpause schickt, sollte die Wasseranlage deshalb nicht nur leeren, sondern auch hartnäckige Wasserreste entfernen. Dafür gibt es einen überraschend einfachen Trick.

So funktioniert der Luftballon-Trick im Wohnmobil

Zunächst sollte die Wasseranlage gründlich gereinigt werden. Ablagerungen, Keime und Biofilm können sonst über die Wintermonate im System verbleiben. Nach der Reinigung wird das Wasser vollständig abgelassen. Dazu werden das Bordnetz ausgeschaltet und Tankdeckel sowie Ablassventile geöffnet. Die Wasserhähne bleiben in einer mittleren Stellung zwischen Warm- und Kaltwasser offen. Auch der Duschkopf wird abgenommen und entleert. Zudem sollte die Toilettenspülung mehrmals betätigt werden. Ob und wie lange eine Pumpe trocken laufen darf, hängt vom Pumpentyp und den Herstellerangaben ab.

Das Problem: Selbst nach diesen Schritten kann sich noch Wasser in Leitungen und Armaturen befinden. Hier kommt der Luftballon zum Einsatz. Er wird aufgeblasen und über den Auslauf des Wasserhahns gestülpt. Lässt man die Luft anschliessend kontrolliert in die Armatur strömen, drückt sie verbliebenes Wasser aus dem System. Der Luftballon übernimmt damit im Kleinen eine ähnliche Aufgabe wie das Ausblasen der Leitungen mit Luft. Der einfache Trick hat allerdings Grenzen. Bei komplexeren Wassersystemen lässt sich nicht sicherstellen, dass die Luft aus dem Ballon sämtliche Leitungsabschnitte erreicht.