Für viele Menschen gehört Treue zu den wichtigsten Grundlagen einer festen Beziehung. Studien zeigen jedoch, dass ein beträchtlicher Teil der Menschen in der Schweiz eigenen Angaben zufolge schon einmal untreu war. Wie häufig gehen Frauen und Männer in der Schweiz fremd?

Statistik: Fremdgehen in der Schweiz

Laut einer Studie der Forschungsstelle sotomo im Auftrag der LOVE LIFE-Kampagne aus dem Jahr 2016 waren 27 Prozent der Befragten in einer festen Beziehung schon einmal untreu. Welche Verhaltensweisen dabei als Fremdgehen galten, geht aus dem veröffentlichten Studienbericht nicht hervor. Ob die Befragten darunter beispielsweise einen Kuss, einen einmaligen Seitensprung oder eine längere Affäre verstanden, bleibt offen. Für die Untersuchung wurden knapp 30'000 Menschen online befragt. Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Fremdgehen in der Schweiz: Männer sind häufiger untreu als Frauen

Fast jeder dritte Mann in der Schweiz hat seine Partnerin oder seinen Partner eigenen Angaben zufolge schon einmal betrogen. Gemäss der Studie gaben 31 Prozent der Männer an, während einer festen Beziehung fremdgegangen zu sein. Bei den Frauen lag der Anteil mit 24 Prozent tiefer. Personen, die regelmässig für Sex bezahlen, wurden bei dieser Auswertung nicht berücksichtigt.