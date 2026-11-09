Frank Bergemann ist tot. Der langjährige Handballtrainer starb am Samstag, 7. November 2026, im Alter von 70 Jahren. Der HC Erlangen bestätigte den Todesfall am 8. November 2026 und würdigte seinen ehemaligen Trainer für dessen aussergewöhnliche Verdienste um den Verein.

Todesursache von Frank Bergemann: Was ist bekannt?

Frank Bergemann starb nach längerer schwerer Krankheit. Welche Erkrankung zum Tod des 70-Jährigen führte, ist nicht öffentlich bekannt.

Frank Bergemann führte den HC Erlangen in die Bundesliga

Bergemanns Trainerkarriere war eng mit dem Handball in Erlangen verbunden. Bereits in den 1990er-Jahren betreute er die Vereine HG Erlangen und CSG Erlangen, aus denen später der HC Erlangen hervorging. Anschliessend zog es ihn nach Österreich. Dort gewann er 2003 mit Alpla Hard die nationale Meisterschaft und wurde zum Trainer des Jahres ausgezeichnet.

2005 kehrte Bergemann zum HC Erlangen zurück. Der Verein befand sich damals sowohl sportlich als auch finanziell in einer schwierigen Situation. Unter seiner Leitung gelang jedoch die Wende: 2008 stieg Erlangen in die zweite Bundesliga Süd auf, 2011 folgte die Qualifikation für die eingleisige zweite Bundesliga. Einen weiteren grossen Erfolg feierte Bergemann 2014, als der Klub erstmals den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse schaffte.

Im März 2015 endete seine Tätigkeit beim HC Erlangen. Danach trainierte er den HBW Balingen-Weilstetten und war von Februar 2018 bis Dezember 2021 beim österreichischen Erstligisten Schwaz Handball Tirol tätig.