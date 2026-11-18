Die US-Rockband Foo Fighters kehrt im Rahmen ihrer «Take Cover Tour 2027» nach Europa zurück. Am Dienstag, 22. Juni 2027, tritt die Band um Frontmann Dave Grohl auch im Berner Wankdorf-Stadion auf. Als musikalische Unterstützung reisen die britischen Rocker Nothing But Thieves mit an. In Deutschland ist ebenfalls ein Konzert geplant.

Foo Fighters Tour 2027: So viel kosten die Tickets für das Konzert in Bern

Für das Konzert der Foo Fighters in Bern zahlen Fans laut 20min für einen Stehplatz 135 Franken. Sitzplätze sind ab 145 Franken erhältlich. Bei beiden Kategorien kommen Servicegebühren hinzu. Der offizielle Ticketvorverkauf startet am Freitag, 20. November 2026, um 10 Uhr bei Ticketcorner. Am Konzerttag öffnen die Stadiontore um 15.45 Uhr. Das Bühnenprogramm beginnt um 17.10 Uhr und soll gegen 22.30 Uhr enden.

Foo Fighters in Düsseldorf: Welche Ticketpreise sind zu erwarten?

Fünf Tage vor dem Auftritt in Bern spielen die Foo Fighters am 17. Juni 2027 in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Beim bislang einzigen angekündigten Deutschlandkonzert der Tour tritt die Rockband The Hives als Vorband auf. Offizielle Ticketpreise liegen für Düsseldorf noch nicht vor. Ausgehend von den Preisen der Deutschlandkonzerte im Sommer 2026 kann je nach Kategorie wahrscheinlich mit 90 bis 190 Euro gerechnet werden.