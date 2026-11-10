Nach seiner ausverkauften «ALL YOU CAN EAT»-Tour mit mehr als 450'000 Zuschauerinnen und Zuschauern ist Felix Lobrecht mit seinem vierten Live-Programm «SELL OUT» unterwegs. Auch in Zürich macht der deutsche Comedian, Autor und Podcaster Halt. Wer seine Auftritte im Hallenstadion besucht, sollte sich vorab über die Einlasszeiten und Sicherheitsvorschriften informieren.

Wann beginnt Felix Lobrechts Auftritt in Zürich?

Für die beiden Auftritte im Hallenstadion Zürich am 13. und 14. November 2026 gelten dieselben Zeiten. Die Shows beginnen jeweils um 19.30 Uhr, die Türen öffnen bereits um 18 Uhr.

Hallenstadion: Welche Gegenstände sind erlaubt?

Erlaubt sind Taschen bis zur Grösse DIN A4 sowie Bauchtaschen, Gymbags und Kompaktkameras. Nicht mitgebracht werden dürfen hingegen grössere Taschen und Rucksäcke, Laptops, Tablets sowie professionelle Foto-, Video- und Audiogeräte. Auch Selfie-Sticks, Regenschirme, Parfumflaschen und Spraydosen sind untersagt.

Ebenfalls verboten sind eigene Speisen und Getränke, Sportgeräte, Feuerwerkskörper, Waffen, Laserpointer und Tiere. Für grössere und verbotene Gegenstände gibt vor Ort zahlungspflichtige Abgabestellen ausserhalb der Arena. Dort können sie nach der Veranstaltung wieder abgeholt werden. Die Sicherheitsbestimmungen können je nach Anlass zusätzlich verschärft werden.