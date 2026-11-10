Rund 13 Monate nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow steht der Mordprozess gegen Gina H. vor dem Abschluss. Der Vorsitzende Richter Holger Schütt soll das Urteil am 10. November gegen 12.30 Uhr verkünden. Für die anschliessende Begründung rechnet das Gericht laut RTL mit zwei bis drei Stunden.

Das Urteil ist da – Lebenslange Haft für Gina H.

Das Gericht hat eine Entscheidung getroffen, Gina H. wurde zur lebenslangen Haft verurteilt. Im Fall Fabian (†8) ist jetzt das Urteil gegen Gina H. klar. Das Gericht sieht die Schuld der 30-Jährigen als erwiesen an. Das Landgericht Rostock sprach sie am Dienstag wegen Mordes schuldig und erkannte dabei zudem auf die besondere Schwere der Schuld. Das bedeutet, dass eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen sei, sollte das Urteil rechtskräftig werden.

Warum die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft fordert

Die Staatsanwaltschaft wirft der 30-Jährigen vor, Fabian im Oktober 2025 bei Klein Upahl mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Aus Sicht der Anklage ergibt sich aus den Indizien ein geschlossenes Bild. Gina H. bestreitet die Tat. Ihre Verteidigung hält wesentliche Fragen für ungeklärt und hat auf Freispruch plädiert.

Was die «besondere Schwere der Schuld» bedeutet

Die Anklage beantragt zudem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Das ist für eine mögliche spätere Entlassung entscheidend: Bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe kann der Strafrest in Deutschland frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Wenn die besondere Schwere der Schuld eine weitere Vollstreckung gebietet, bleibt die verurteilte Person länger in Haft.