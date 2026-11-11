«Big smile» – mit diesen Worten hat Thomas Müller eine neue Bilderreihe auf Instagram veröffentlicht. Eine Aufnahme zeigt den früheren Bayern-Star, wie er eine Frau von hinten umarmt. Ihr Gesicht ist nicht zu erkennen. Laut BILD handelt es sich vermutlich um Eve Rose Bitbol, mit der Müller zuletzt mehrfach öffentlich gesehen wurde.

Eve Rose Bitbol stammt aus Frankreich und arbeitet in der Finanzbranche

Bitbol ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge 26 Jahre alt und Französin. Beruflich ist sie in der Finanzbranche tätig. Sie studierte an der französischen ESSEC Business School.

Im folgenden Instagram-Post von Thomas Müller zeigt das achte Bild ein gemeinsames Foto.

Wie der «Münchner Merkur» unter Berufung auf ihr LinkedIn-Profil berichtet, begann sie zunächst ein Medizinstudium, bevor sie sich für einen anderen Weg entschied. Später sammelte sie Erfahrungen im Investment- und Kapitalmarktgeschäft. Über ihren beruflichen Werdegang ist damit mehr bekannt als über ihr Privatleben.

Gemeinsame Auftritte auf der Wiesn und in Paris

Bereits im Sommer wurde über eine Beziehung zwischen Müller und Bitbol berichtet. Später zeigten sich die beiden auf dem Münchner Oktoberfest und in Paris. Dort wurden sie beim Verlassen eines Restaurants aufgenommen. Auch Müllers ehemaliger Nationalmannschaftskollege Mats Hummels und dessen Partnerin Nicola Cavanis waren dabei.